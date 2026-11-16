Sağlık Bakanlığı 2027 bütçesi komisyonda, KÖİ'ye 2020'de 160,7 milyar ödeme tartışıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Sağlık Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerinde görüş ve eleştirilerini dile getirdi.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, hükümetin sağlık politikalarını eleştirerek vatandaşların muayene olmak için hastane kuyruklarında beklediğini savundu.

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan şehir hastanelerine değinen Karabat, KÖİ modeliyle 18 şehir hastanesinin hizmet verdiğini aktardı.

Şehir hastaneleri için ayrılan bütçeye değinen Karabat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2020'de şehir hastaneleri için şirketlere 160,7 milyar ödediniz. Bunun 82,3 milyarı kullanım bedeli, 78,4 milyarı ise temizlik, yemek, bakım gibi hizmetlerin bedeli. 2029'da bu ödemenin 211 milyar olmasını bekliyoruz. Yani üç yılda 560 milyarlık bir ödemeden bahsediyoruz. Bunu eğer Bakanlığınızın Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün bütçesiyle kıyaslarsak hastane yapımına ayırdığı para 129,3 milyar lira yani 18 hastanenin kirası ve hizmet bedeli bu genel müdürlüğün bütün ülkede hastane yapmak için ayırdığı paradan daha fazla. Şirkete ödemeler tıkır tıkır yapılıyor. Bu yılın ilk altı ayında bu ödemelerin yüzde 51,5'i yapıldı, yarısından fazlası ödendi. Aynı dönemde bakanlığın yatırım harcamaları ise sadece yüzde 39'da kaldı yani üçte 1'inden biraz fazlası kullanıldı. Sayıştay raporları bu dediklerimi doğruluyor. 17 şehir hastanesinde, biteli iki yıl olmasına rağmen hesaplar hala kapatılmamış."

Karabat, şehir hastaneleriyle ilgili yapılan sözleşmeler ve şirketlere yapılacak ödemelerin tamamının her yıl Meclise sunulmasını, hastanelerin KÖİ modeliyle değil, devlet bütçesiyle yapılmasının daha mantıklı olacağını kaydetti.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Sağlık Bakanlığına ayrılan bütçenin azalmasını eleştirdi.

Karaca, "Yıllık kişi başına hem koruyucu hem yatan hastaya ayırdığınız pay 21 bin 740 lira. Sağlık hizmetini gizli gizli özelleştiriyorsunuz. Hastalar iyileşebilecek iken zamana, ilaca ve tedaviye ulaşım derken hayatını kaybediyor. Denizli'deki yatak kapasitesi düştü. Enfeksiyon hastalıkları için sadece 2 yatak ayrıldı. 'Sağlıkta devrim' dediğiniz mesele, bir cenazeye morgda yer bulamamaya kadar geriledi. Sağlık hizmetinin finansmanında, hane halkı üzerindeki yükü alın. Burada sunduğunuz rakamlar gerçeklerle örtüşmüyor. 'Randevu sorununu çözdük' diyorsunuz ama daha bugün Denizli'de beyin kanaması geçiren bir hastaya yatak bulamadık" dedi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Sağlık Bakanlığı bütçesinin eşit ve ücretsiz hizmet politikasından uzak bir anlayışla hazırlandığını savundu.

Diyarbakır Milletvekili olduğunu anımsatan Kaya, sağlık hizmetlerinde bölgeler arasında eşitsizliğin yaşandığını, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerdeki birçok vatandaşın tedavi olmak için başka illere gitmek zorunda kaldığını, bu durumun ciddi sorunlara yol açtığını kaydetti.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, sağlıklı bir toplum ve sağlık politikalarının güçlü devletin bir şartı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşların kaliteli, üretken hayat sürmesi ve uzun ömürlü olması için koruyucu sağlık hizmetlerinden daha fazla faydalanması gerekir. Ancak Avrupa'da gıda enflasyonunda birinci olan bir ülkede koruyucu hekimlikten bahsetmek ne kadar gerçekçi? Çocukların süt içemediği, eti bırakın, meyve ve sebzeye ulaşımın bile lüks olduğu, ulaştığımız meyve ve sebzelerdeki pestisitlerin ayrı bir sağlık tehdidi olduğu bir ülkede gerçekten koruyucu hekimlik mümkün mü? "

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, AK Parti iktidarlarının sağlık alanındaki hizmetlerini anlattı.

AK Parti'nin iktidara gelmesiyle sağlık tesislerinin sayısının arttığına işaret eden Açıkkapı, "Türkiye'de 2002 yılında 1156 hastane, yaklaşık 164 bin hasta yatağımız ve 2 bin 214 yoğun bakım yatağımız vardı. Şimdi ise bu rakamlar 1527 hastaneye, 275 bin hasta yatağına ve 48 bin yoğun bakım yatağa çıkmış durumda. Biz eski hastaneleri de yıkarak yeniledik. Bunlar da bu verilere kattığınız zaman aslında çok muazzam bir iş yaptığımız daha net bir şekilde görülür." diye konuştu.

Açıkkapı, aile hekimlerinin artık tetkik isteyebildiğini, uzman hekimlerle dijital ortamda bilgi paylaşabildiğini ve hastaları için de ayrıca randevu alabildiğini belirtti.

Bugün aile hekimlikleri tarafından 77 milyon muayene yapıldığını, bunun çok değerli olduğunu anlatan Açıkkapı, şöyle konuştu:

"8,2 milyon kanser taramasıyla 21 bini aşkın vatandaşımızın erken tanı ve tedaviye ulaşmasının da çok kıymetli olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. 366 sağlıklı hayat merkezimiz, ücretsiz hizmet vermekte, açılan 18 esenlik merkezi kişiye özel beslenme, egzersiz, psikolojik destek ve yaş alma programları sunuyor. Bu merkezlerden inanıyoruz ki sağlık turizmine de ciddi anlamda katkı sağlanacaktır. 2002'de binde 31,5 olan bebek ölüm hızının 2025 yılında binde 7,7'ye gerilemesi de çok sevindirici."

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, fon soruşturmalarına değinerek, 800 milyar lira paranın çalındığını, bunun Sağlık Bakanlığı bütçesinin yarısına denk geldiğini belirtti.

Türkiye'nin ekonomik büyüklüğüne oranla sağlığa en az kaynak ayıran ülkeler arasında yer aldığını söyleyen Kısacık, şunları kaydetti:

"Sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı yüzde 4.9. OECD'de ise bu oran yüzde 9.2. Yani Türkiye OECD ülkeleri arasında sağlığa ayrılan pay, GSYH'ye göre en düşük ülke. Ancak asıl çarpıcı olan bundan sonrası, hekim ve hemşire sayısı bu kadar düşük olan bir ülkede kişi başına yıllık hekim müracaatı 13.2. Bu uluslararası karşılaştırmalarda en yüksek düzeyler arasında. Başka bir ifadeyle dünyanın en az hekimiyle dünyanın en yoğun başvuru yükü karşılanmaya çalışılıyor. Bu, sağlığın yükünü gösteren önemli bir parametre. Sağlık Bakanlığı bu yükü azaltacak bir sistem kurmalı. Şimdi sahadan aktarılan beyanlara baktığımızda aile hekimi günde 70-75 hastaya bakmakta. Bu 140-150 hastaya kadar da çıkabiliyor. Sistemin eksikliği yine sistem tarafından değil hekimin sırtındaki yükle kapatılıyor. Sonuç tükenmişlik, şiddet, mesleğin kritik branşlarından uzaklaşması ve nitelikli hekimlerin yurt dışına yönelmesi."

"İvedilikle askeri hastanelere dönmeliyiz"

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, askeri hastanelerin yeniden açılmasına ilişkin tartışmalara değinerek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili görüşlerini anımsattı.

Askeri hastanelerin yeniden açılmasının ordu mensupları için hayati değere sahip olduğunu vurgulayan Erbaş, "NATO üyeleri arasında askeri hastanesi olmayan tek ülkeyiz. Acilen ve ivedilikle tekrar askeri hastanelere dönmeliyiz." dedi.

Seçim bölgesi Kütahya'nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve askeri hastaneye ev sahipliği yapabileceğini belirten Erbaş, "Çünkü orada Hava, Er Eğitim Tugay Komutanlığı var. Büyük bir askeri birliğimiz var. Fizik tedavi birikimi ve termal kaynaklarımız var. Biz burada askeri bir fizik tedavi hastanesine çok rahatlıkla ev sahipliği yapabiliriz." diye konuştu.

Kütahya'ya yapılacak ikinci hastaneye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbaş, yapılacak hastanenin de trafik ve ulaşım açısından şehir dışında yapılmasının elzem olduğunu söyledi.

Diş hekimliği bölümleri ile eczacılık fakültelerinin sayısı ve mezun öğrencilere ilişkin rakamlar paylaşan Erbaş, "Bunun planlamasını yapıyor musunuz? İşsiz eczacılar ve yakında işsiz diş hekimleriyle ortalık kaynayacak. İnşallah YÖK ile beraber yavaş yavaş bunların kapasitelerini küçültürsünüz. Çünkü diş ve eczacılıkta birkaç yıl sonra çok ciddi bir şekilde fazlalık vereceğiz. Bununla ilgili de inşallah önlem alınıyordur." dedi.

Savunma ve sağlık alanındaki millileşme politikalarına işaret eden Erbaş, şöyle konuştu:

"Savunma ve sağlık bir milletin olmazsa olmazı. Şu anda savunma sanayiinde yüzde 80'lere ulaşan bir yerlilik oranına kavuştuk. Aynısını sağlıkta da yapmamız lazım. ASELSAN'ın bu konuda geliştirdiği kalp cihazını ve kalp ameliyatlarında kullandığımız robotu teşvik ediyoruz. ASELSAN, özel sektörü ve devletin diğer kurumlarını da sağlık sektörüne yönlendirmemiz lazım. Bir millet, eğer savunmada ve sağlıkta dışarıya bağlıysa geleceğiyle ilgili çok ciddi tehlikeler vardır. Bizim bu konularda da önlem alıp bir an önce bunları da geliştirmemiz lazım."

Erbaş, hemşirelerin gerçek kadroların dışında idari görevlerde çalıştırıldığını, bu durumun hizmetlerin aksamasına neden olduğunu, bununla ilgili gerekli önlemlerin alınmasını, herkesin kendi asli görevlerinde çalışmasını beklediklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlıyor.

Kaynak: AA