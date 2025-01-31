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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye, Dünyanın En İyi Sağlık Hizmetini Sunan Ülkesi Haline Geldi

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye, Dünyanın En İyi Sağlık Hizmetini Sunan Ülkesi Haline Geldi
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kütahya'da düzenlenen bir açılış töreninde Türkiye'nin son 20 yılda sağlık hizmetleri alanında büyük ilerlemeler kaydettiğini söyledi. Bakan, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir hale gelmesi için bilgi üretiminin önemine vurgu yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık hizmeti, altyapısı, insan gücü anlamında Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Türkiye, son 20 yılda dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen ülkesi haline geldi." dedi.

Memişoğlu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülsüm Güral Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi'nin açılış töreninde, örnek olacak bir kurumun hizmete başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sömürü ve kötülük medeniyetinin artık değişmesi gerektiğini, iyilik, doğruluk ve barış medeniyeti iddiasında olabilmenin önemli olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Bu sorumluluğun her birimizin farkında olması gerekir." ifadesini kullandı.

"Daha çok çalışacağız, üreteceğiz, birlikte olacağız ve dünyada mazlumları, ezilmişliği, kötülüğü yenmek için ümit beslemeye çalışanların temsilcisi olacağız." diyen Memişoğlu, bunu gençlerin başaracağını belirtti.

Bakan Memişoğlu gençlerin açılan yolda ilerleyerek, Türkiye'yi çok daha etkin, kuvvetli, iyiliğin tarafını savunan bir ülke haline getireceğini anlattı.

Türkiye'nin sağlık hizmeti alanında çok iyi bir noktaya geldiğine dikkati çeken Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmeti, altyapısı, insan gücü anlamında Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Türkiye, son 20 yılda dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen ülkesi haline geldi. Hem ücretsiz hem yaygın hem de çok iyi altyapısı, insan gücüyle bunu esasında salgında da depremde de bütün afetlerinde gösterdi. Hatta sadece Türkiye için değil Türkiye dışındaki insanlara, muhtaçlara da elini uzatarak gösterdi. Onun için hepimizin bu sisteme sahip çıkması gerekir. Daha iyi yapmamızın çalışmasını yapmaya geldik buraya."

Yapılanların yetmeyeceğini, daha ilerleyecek çok yol olduğunu aktaran Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Biz sağlık hizmeti sunuyoruz, bilgisini biliyoruz ama yetmez. Bundan sonra sağlık, bilgisini üretip bu ürettiğimiz bilgiyi, teknolojiye ve ekonomiye, finansa yönetecek, gönderecek, ekonomik gelir elde edecek ve kendi kendine yetebilecek, sürdürülebilir bir hale getirmemiz lazım. Bilgiyi bilim yapmak yetmez artık bu ülkeye, bilim üretmek gerekir. 'Yeni bir şey söyledik, bulduk, yapıyoruz.' dememiz lazım. Buna hem insan gücümüz hem alt yapımız hem de irademiz var."

Bakan Memişoğlu, dünyanın en zengin 2 doktorunun Türk olduğuna, bu kazancı bir aşıyı ürettikleri için sağladıklarına dikkati çekerek, "Bilim üretirseniz hükmedersiniz, büyürsünüz, size muhtaç olurlar, eğer siz iyiyseniz o bilgiyi iyi yönde kullanırsınız." dedi.

İstanbul'da, 1973'ten 2010'a kadar 100 yatağın üstünde hiç kamu hastanesi yapılmadığı bilgisini veren Memişoğlu, "Biz, sadece 5 yılda, 28 hastane yaptık hem de en küçüğü 400 yataklı. Bu, bizim devletimizin, milletimizin gücü, yapabilirliğimizin göstergesi." diye konuştu.

Açılış törenine, Vali Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Adil Biçer, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, NG Kütahya Kurucu Başkanı Nafi Güral, Nafi Güral Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Gülsüm Güral, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Politika
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