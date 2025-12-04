Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nda konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "?Dünyanın 160 ülkesinden Türkiye'ye gelip sağlık hizmeti almaya çalışıyorlar. Bundan 30 sene evvel bizim insanımız kalp ameliyatı için bile yurt dışına gidiyordu." dedi.

Bakan Memişoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Çankırı'da Valilik ziyaretinin ardından Valilik Toplantı Salonu'nda, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katıldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 25 senede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve geçmiş bakanların, çalışanların büyük emeğiyle sağlık hizmetlerini en iyi şekilde yapan, her yere ulaştıran, aynı zamanda da dünyaya örnek olan bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

"Şehir hastaneleri dünyanın örnek sağlık kurumlarından bir tanesi"

2024 yılında 1 milyar 48 bin kez insana dokunan bir sağlık hizmetinin olduğunu dile getiren Bakan Memişoğlu, "Bugün bazı gelişmiş ülke diye düşündüğümüz ülkelerde insanlar doktora ulaşmak için 6 ay bekleyebiliyorlar, bir sene bekleyebiliyorlar. Bugün ülkemizde her bir vatandaşımızın aile hekimi olduğu gibi yatak kapasitesi olarak 220 binin üzerine çıkmış ve bu yatakların da birçoğu tek kişilik, çift kişilik en lüks sağlık altyapısıyla hizmet edilen insanlarımız oldu. Bunu başarmak çok zor bir iş esasında. Ama bazılarının hayal edemediği, şu anda hizmet kapasitesine Türkiye ulaşmış durumda. Bugün şehir hastaneleri dünyanın örnek sağlık kurumlarından bir tanesi olmuş durumda. O nedenle biz bu sağlık hizmetlerini daha iyi yapmak için çalışmaya devam ediyoruz. Ama bunun yanında hem sağlıklı toplum oluşmasını, sağlığımızı korumayı, hastalanmadan bedenimize bakmayı önemser hale gelmemiz gerekir. Yani kilosuna dikkat eden, beslenmesine dikkat eden, bağımlılıktan uzak duran bir toplum olmamız lazım. Bunu da inşallah hep beraber başaracağız." diye konuştu.

Çankırı'da yapımı süren yeni hastanenin inşaatının ikmal inşaatıyla beraber 2026'nın sonuna yetiştirileceğini belirten Memişoğlu, "2026 sonu iddialı bir söylem. Çünkü bu hastane 400 yatağıyla şu anda halihazırda hizmet eden hastaneyle beraber yaklaşık 700 yataklı olacak. ve bu eğitim araştırma hastanesi altyapısına kavuşacak. Artık Çankırı'dan başka ile gitmeden insanımızın bütün sağlık hizmetlerindeki ihtiyacını karşılayacak şekilde bir yapıya kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

İlçelerdeki sağlık yatırımlarını da değerlendiren Memişoğlu, Kızılırmak ve Ilgaz ilçelerinde de yeni hastaneler yapacaklarını kaydetti.

Kurşunlu ilçesindeki termal turizmini öncelikli yerlerden biri olarak tespit ettiklerinin altını çizen Memişoğlu, bölgeyi sağlık turizmi noktası olarak değerlendireceklerini vurguladı.

"Toplumun hasta olmamasını istiyoruz"

İnsanların sağlıklı kalmasını istediklerini anlatan Memişoğlu, Çankırı'nın Artvin gibi dumansız şehir olmasını istediklerine işaret etti.

Vatandaşların sağlığı için çalıştıklarını vurgulayan Memişoğlu, "Çünkü ismimiz Sağlık Bakanlığı, hastane bakanlığı değil. Ama hastalandığınız zaman da başımızın üzerinde. Dünyanın en iyi sağlık altyapısıyla, sağlık insan gücüyle sizi tedavi ederiz. Ama biz önce sizin hasta olmamanızı, toplumun hasta olmamasını istiyoruz." dedi.

Partililere seslenen Memişoğlu, şunları söyledi:

"Sizler AK Parti'nin her bir neferi olarak çevrenizdeki insanlara Türkiye'nin sağlık altyapısı, insan gücü anlamında dünyanın en iyi sağlık hizmeti olduğunu söyleyin, çekinmeyin. Bakın çok net iddia ediyorum. Türkiye dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkelerinden bir tanesi ve bunu örnek alan birçok ülke var. Bugün sağlık hizmeti almak için dünyanın 160 ülkesinden Türkiye'ye gelip sağlık hizmeti almaya çalışıyorlar. Bundan 30 sene evvel bizim insanımız kalp ameliyatı için bile yurt dışına gidiyordu. Böyle bir gelişim oldu. Artık biz bu konuda, sağlıkta hizmeti, dünyanın en iyisini yapan ülke halindeyiz. İnsan gücümüz de öyle, altyapımız da öyle."

?"2026'da ilk defa kalp makinesi yerli olarak kullanılacak"

Sağlık hizmetinin yanında sağlık teknolojisi üretiminde de büyük gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Kalp makinesi yapıyoruz. 2026'da ilk defa kalp makinesi yerli olarak kullanılacak. Bunu da ASELSAN yapıyor. İlk defa 2026 yılında kendi ilacımızı, kanser ilacımızı ve moleküler ilaçları yerli olarak üretip insanımıza ulaştıracağız. Kalp durduğu zaman, bir yolda bir yerde gördüğünüzde, o cihazlar en yakın zamanda bahçelerde, alışveriş merkezlerinde, havaalanlarında, kalabalık yerlerde sabit olarak kalacak. Cihazları kullanıp, ambulansta hekimimiz gelinceye kadar, orada herhangi bir vatandaşımızın o duran kalbi çalıştıracak cihazlara ulaşmasını sağlayacağız. Bunu da başardık. Bunu da yerli olarak ürettik."

Yerli ve milli GÖKBEY helikopter ambulanslarının 2026 sonunda göreve başlayacağını aktaran Memişoğlu, "Bu esasında Türkiye'nin teknolojide ve sağlıkta nereye geldiğini gösteriyor. Bundan 30 sene evvel hayal bile edilemezdi. Bırak hava ambulansını, normal ambulanslar bile benzin veya mazot bulmak için yer ararken, biz şu anda kendi helikopterimizle, yazılımıyla, motoruyla, her şeyiyle, içinin dizaynıyla ambulans oluşturup, insanlarımıza bu hava ambulansla hizmet etmeye başlayacağız. Bu esasında ülkemizin nereye geldiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da sağlık alanında çığır açıcı adımlara hep beraber şahitlik ettiklerini ifade etti.

Önemli dönüm noktalarını yaşadıklarının altını çizen Akbaşoğlu, "Milli savunma sanayisinde geldiğimiz noktayı hep beraber yakından takip ediyoruz, ilkleri başarıyoruz. İnsansız hava aracıyla bir büyük çığırı bu milletin çocukları yerli ve milli üretimleriyle, yazılımlarıyla, firmalarıyla bütün dünyaya gösterdiler. Bir benzerini milli enerji hamlemizde gerçekleştiriyoruz. Doğal gazımızla terörden temizlediğimiz bölgelerde gravitesi yüksek petrolle bugün Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarının yüzde 16-17'sini doğal gazla, petrolle karşılayabilecek bir noktaya Türkiye gelmiş vaziyette. Türkiye'nin cari açığını kapatabilecek büyük bir performansı hep beraber gözlemliyoruz, görüyoruz. Milli sağlık sanayinde teknolojilerin şahikalarını elhamdülillah görüyoruz. Bu manada MR cihazlarıyla, röntgen cihazlarıyla ASELSAN'la beraber yapılan işbirliğiyle Sağlık Bakanlığımız tarafından bu milletin evlatlarıyla, bütün vatandaşlarımızın hepsine milli ve yerli tıbbi cihazların üretimini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan'ın da konuşmasının ardından program basına kapalı devam etti.