Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 31 Mart Yerel seçimleri öncesi iş insanı Hüseyin Gündoğdu, AK Parti'den belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yaptı. Gündoğdu, Safranbolu'ya hizmet etmek için elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti.

Safranbolu'da Belediye Başkanlığı için Hüseyin Gündoğdu aday adaylığı başvurusu yaptı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 31 Mart Yerel seçimleri öncesi Belediye Başkanlığı için iş insanı Hüseyin Gündoğdu, aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Gündoğdu'nun başvurusu için AK Parti Safranbolu İlçe Başkanlığı'nda program düzenlendi. İlçe Başkanı Muhammet Yasin Aydın, 31 Mart seçimlerinin Türkiye ve Karabük için hayırlı olmasını dileyerek, aday adaylığı başvuru süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'den üçüncü sıra milletvekili adayı gösterilen Hüseyin Gündoğdu, partisi tarafından belediye başkanı aday gösterildiğinde ise UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi için elinden gelen gayreti fazlasıyla göstereceğini ifade etti.

Safranbolu'ya hizmet etmenin kendisine gurur vereceğini aktaran Gündoğdu, konuşmasının ardından aday adaylığı başvuru evraklarını İlçe Başkanı Aydın'a teslim etti. - KARABÜK