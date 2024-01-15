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Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ: Türkiye'den İsrail'e 701 gemi gitti

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Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre, Türkiye'den 7 Ekim'den bu yana 480 gemi direkt, 221 gemi ise transit olarak İsrail'e gittiğini belirtti.

Saadet Partisi Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı söyledi. Türkiye'den 7 Ekim'den bu yana 480 gemi direkt, 221 gemi ise transit olarak İsrail'e gitti." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 7 Ekim'den bu yana Filistinlilerin İsrail'in zulmü ile karşı karşıya olduğunu, soykırıma uğradığını söyledi. Özdağ, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 25 bini geçtiğini ifade ederek, "Adeta Hitler'e rahmet okutuyorlar. Hiç kimseyi de dinlemiyorlar." dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun yaşanan insan hakları ihlallerini yerinde incelemek üzere Gazze'yi ziyaret etme kararı aldığını hatırlatan Özdağ, "Hala o heyet gidecek. O heyet nerede? Çeşmeye su gelinceye kadar kurbağanın gözü çıkarmış. Hani gidecektiniz? Siz milleti balık hafızalı mı zannediyorsunuz?" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Türkiye'den İsrail'e giden gemi sayısını açıkladığını bildiren Özdağ, buna göre 7 Ekim-31 Aralık 2023 tarihleri arasında Türkiye'nin limanlarından İsrail'e 701 geminin sefer yaptığını belirtti.

Özdağ, "Bu rakamlar gerek ülkemizden İsrail limanına giden gerekse transit olarak bizim limanımıza uğrayarak İsrail'e giden gemi sayısının toplamıdır. 3'te 1'nin transit, 3'te 2'sinin ise ilk kalkış yeri Türkiye diyebiliriz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı söyledi. Türkiye'den 7 Ekim'den bu yana 480 gemi direkt, 221 gemi ise transit olarak İsrail'e gitti." dedi.

-"Destici, çok ciddi bir hata yapmıştır"

Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Gazze Şeridi'nde soykırım işlediği suçlamasıyla İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan davayı anımsatan Özdağ, "İslam ülkelerinden tıs yok. Müslüman olmayan bir ülke olan Güney Afrika yönetimi, halkında da aldığı destekle İsrail'i yargının karşısına oturtabiliyor." diye konuştu.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdağ, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin sosyal medyadan "bazı muhalefet partilerini terörle iş birliği yapmakla suçladığı" paylaşımının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Destici, birilerine şirinlik muskası yazmak için bütün muhalefeti terörle iltisaklı göstermiştir. Bu terör örgütlerinin isteyip de bulamadığı bir cümledir. Yüzde 55 oy almış bir muhalefet var orada bahsettiği partilerin... Böyle bir şey terör örgütlerini cesaretlendirir, toplumsal taban bulmalarını da sağlar. 'Türkiye'de hiçbir parti terör örgütünü desteklemez, birkaç partinin içerisinde terör örgütünü destekleyen kişiler vardır. Suçların şahsiliği ilkesi vardır, hukuk gereğini yapmalıdır' demesi gerekirdi. Destici, çok ciddi bir hata yapmıştır. Erdoğan'a şirinlik muskası yazmak istemiştir. Muhsin Yazıcıoğlu'nun da kemiklerini sızlatmıştır."

Eski TBMM Başkanı Arınç'tan, Özdağ'a ziyaret

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ'ı Meclis'teki makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Arınç, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini ileterek, Türkiye, Manisa ve partilerine ilişkin konuları görüşeceklerini söyledi.

Arınç, 1980 darbesinin yaşandığı dönemde aralarında Özdağ'ın da bulunduğu bir grup Ülkücünün avukatlığını yaptığını anımsatarak, "Hepsi inançlı, ahlaklı, vatansever, milliyetçi güzel insanlardı. Bana da bir avukat olarak onları savunmak düştü. Bizim açımızdan güzel günlerdi. Değerli arkadaşlarımızı savunmak bana büyük bir şeref kazandırdı. Başlarını dik tutan, ülkeleri için davaları için kendilerini siper eden güzel insanları savunmak bana nasip oldu." dedi.

Bir gazetecinin Selçuk Özdağ'ın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin düşüncelerini sorması üzerine Arınç, "Soracağım kendisine henüz bilgim yok" karşılığını verdi.

Özdağ da Bülent Arınç ile tanışıklıklarının çok eskiye dayandığını belirterek, 28 Şubat döneminde üniversiteden 3'ncü kez uzaklaştırıldığında Arınç tarafından Basın Yayın ve Enformasyon İzmir Bölge Müdürlüğüne atandığını hatırlattı.

Kaynak: AA / Politika

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