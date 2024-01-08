Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı: Gazze'de 400 Bine Yakın İnsan Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Ediyor

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Gazze'de 400 bine yakın insanın bulaşıcı hastalıkların pençesinde yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

Arıkan, bir restoranda düzenlenen "2023 Z Raporu" başlıklı toplantıda, kimseyi kırmak ve polemiğe girmek gibi bir niyetlerinin olmadığını, Kayseri'yi hak ettiği yere ve daha iyi noktaya nasıl getirebileceklerine ilişkin düşüncelerini paylaşmak istediğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Arıkan, Filistin'in bütün insanlığın acısı olduğunu, kalben ve ruhen yoğun bir dönem yaşadıklarını ifade etti.

Arıkan, 7 Ekim'den bu tarafa yaşanan hadiselerin herkesin içini yaktığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu dönemi atlatabilmek için muhalefetin iktidardan daha hızlı aksiyon aldığını üzülerek gördük. Benim sitemim bir siyasi partinin temsilcisi ve Kayseri milletvekili olarak değil, içi yanan ve insan olarak feryadın duyulmasını özellikle istirham ediyorum. Gazze'de 20 binden fazla insan katledildi ki bu kayıtlara geçen. Enkazların altında kaç kişi var onu bilmiyoruz. 54 binden fazla yaralı, 8 bin çocuk ve 6 bin kadın katledildi. 4 bin 695 Filistinli, İsrail cezaevlerinde yatıyor. 55 bin konut yıkıldı ve 260 bin konut ise hasar gördü. 115 cami, 23 hastane ve 93 okul yıkıldı. Gazze'de 400 bine yakın insan bugün bulaşıcı hastalıkların pençesinde yaşam mücadelesi veriyor."

Arıkan, bir gazetecinin Saadet Partisinin yerel seçimlerde kentte izleyeceği yol haritasını sorması üzerine, hamasi değil ayakları yere basan cümleler kurmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

Sayısal anlamda Türkiye'de en fazla oyu alan partinin, ittifak yapma mecburiyeti hissettiğine işaret eden Arıkan, "Birtakım partilerle kesinleştirdiler, bazılarıyla görüşme halindeler. Biz de yoğun bir trafik takip ediyoruz. Kayseri'de ittifaklar halinde seçime gidilebilmenin yolları aranıyor. Olur veya olmaz bunu bilemiyorum ama biz gayret gösteriyoruz. Bu hafta veya gelecek hafta netleşecektir. Sorunları konuşabilirsek çözeriz. Bununla alakalı gerek Kayseri milletvekilleriyle gerek yerel yöneticilerle görüşme trafiğimiz devam ediyor. En doğru sonucu alabilmek için kamuoyu yoklamaları ve çeşitli analizler yapılacak. En doğru adaylarla seçmenimizin huzuruna çıkmış olacağız." diye konuştu.