Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsrail-Filistin konusunda açıklama yaptı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Msokova'da Arap Birliği (Arap Ligi) Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile yaptığı görüşme sırasında İsrail-Filistin konusunda açıklama yaptı. Lavrov, Filistin sorununun on yıllardır çözüme kavuşturulamamasının nedenlerine de özel bir dikkat gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Msokova'da Arap Birliği (Arap Ligi) Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile yaptığı görüşme sırasında İsrail- Filistin konusunda açıklama yaptı. Lavrov, "Filistin sorununun on yıllardır çözüme kavuşturulamamasının nedenlerine de özel bir dikkat gösterilmesi gerekmektedir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çatışma bölgesindeki mevcut statükonun sürdürülemez olduğunu bir kez daha teyit eden Filistin- İsrail çatışmasındaki benzeri görülmemiş keskin dönüşün gündemimizde ayarlamalar yapılmasını gerektirdiğine şüphe yoktur. Çatışmaların durdurulması ve mevcut durumun çok sayıda mağduru olan sivillerin sorunlarının çözüme kavuşturulması aciliyet arz etmekle kalmayıp, Filistin sorununun on yıllardır çözüme kavuşturulamamasının nedenlerine de özel bir dikkat gösterilmesi gerekmektedir. BM Güvenlik Konseyi'nin doğrudan ve net kararları, İsrail ve Filistinliler arasında Oslo ve Madrid anlaşmaları ve Arap Barış Girişimi gibi anlaşmalar olmasına rağmen" dedi.