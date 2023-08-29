PKK'dan arındırılan bölgelerde sosyal ve kültürel aktiviteler artıyor

Türkiye'nin, Irak'ın kuzeyinde güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan terör örgütü Pkk'ya karşı başarılı operasyonları sonrası örgütten arındırılan bölgeler, sosyal ve kültürel aktiviteler düzenleyen Iraklıların akınına uğruyor.

Irak'ın kuzeyinde yüzlerce köyü işgal ederek halkın köylerine gitmesini ve arazilerini işlemesini engelleyen terör örgütü Pkk, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin yanı sıra polis ve sivilleri de hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Terör örgütü, Türkiye'nin buralardaki başarılı operasyonları sonrası ağır darbe alırken, terörden temizlenen bölgelerde halkın huzura kavuştuğu ve festivaller düzenlediği görülüyor.

Duhok'un Amediye ilçesine bağlı Şeladize nahiyesinde birçok yer doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Ancak Şeladize'de bulunan 92 köyün 85'i PKK nedeniyle boşaltıldı.

900 turistik yer bulunan Duhok'ta, son 2 yıldır PKK'nın varlığının azalmasıyla, Şeladize'nin Avaşin Nehri'nde su oyunları ve festivalleri yapılıyor. Bu da aynı zamanda bölgedeki gençler için bir iş kapısı oluyor.

"Gençler Avaşin Nehri'nde özgürce festival düzenliyor"

AA muhabirine konuşan Şeladizeli Salar İbrahim, "Şu an PKK'nın Şeladize'de varlığı azaldı. Gençler yavaş yavaş festival ve faaliyetlerini Avaşin Nehri'nde özgürce yapabiliyorlar." dedi.

Şeladize Nahiye Müdürü Rizgar Ubeyd de, "PKK'dan ötürü bölgemize yardım eli ulaşmıyordu. Eğer PKK olmasaydı Kürdistan Bölgesi Hükümeti daha çok hizmeti köylerimize getirecekti ve köylerimiz daha çok imar edilecekti." diye konuştu.

Duhok Valisi Tatar, PKK nedeniyle köyüne gidemiyor

Duhok Valisi Ali Tatar da 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK yüzünden köyüne gidemediğini söylemişti.

Terör örgütü PKK'nın IKBY'ye hizmet götürülmesini engellediğini belirten Tatar, "Birçok projeyi ve yol yapım çalışmalarını PKK'nın varlığı nedeniyle durdurduk. PKK, bu bölgenin gelişmesini istemiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Tatar, IKBY'lilerin PKK nedeniyle köylerine gidemediğini vurgulayarak, "PKK bu bölgelerin gelişmesini istemiyor. Bölge halkımız köylerine gidemiyor. Ben de buralıyım ve köyümüze gidemiyoruz." diye konuşmuştu.

PKK nedeniyle 800 köy yeniden inşa edilemedi

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 27 Şubat 2021'de Fransa merkezli "France 24" kanalına yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK nedeniyle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini belirterek, bölgede PKK'nın varlığına müsamaha göstermeyeceklerini vurgulamıştı.

"PKK maalesef IKBY yetkililerinin iyi niyetinden yararlandı." diyen Barzani, terör örgütünün bölgede dağları, hatta yerleşim alanlarını işgal ettiğini ve bu nedenle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini dile getirmişti.

Barzani, "Bazen çiftçilerin topraklarına erişimi engelleniyor. Çoğu zaman köylerden sınır dışı bile ediliyorlar. Bu yüzden bu durumun tırmanmamasını umuyoruz. Umuyoruz ki PKK bu bölgedeki askeri varlığının kimseye hizmet etmeyeceğini anlayacaktır. Buna kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.