YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Pınarhisar'da Seçim Sonuçlarına İtiraz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinin Kaynarca beldesinde 1556 seçmenin oy kullandığı tüm sandıklar için İlçe Seçim Kuruluna itiraz edildi.

Ak Parti Kaynarca Belde Başkanı Atakan Gülersoy, yaptığı açıklamada, beldeye kurulan 7 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını söyledi.

Oy kullanma ve sayım esnasında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yeniden sayım istediklerini belirten Gülersoy, seçmenin oy kullandığı sandıklarda yeniden yapılacak sayımın sonuçları etkileyebileceğini kaydetti.

CHP adayı ile aralarında 1 oy fark olduğunu belirten Gülersoy, yaptıkları başvurunun değerlendirmeye alındığını belirtti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

Kırklareli Pınarhisar Kaynarca AK Parti Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title