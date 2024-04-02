Pınarhisar'da Seçim Sonuçlarına İtiraz

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinin Kaynarca beldesinde 1556 seçmenin oy kullandığı tüm sandıklar için İlçe Seçim Kuruluna itiraz edildi.

Ak Parti Kaynarca Belde Başkanı Atakan Gülersoy, yaptığı açıklamada, beldeye kurulan 7 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını söyledi.

Oy kullanma ve sayım esnasında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yeniden sayım istediklerini belirten Gülersoy, seçmenin oy kullandığı sandıklarda yeniden yapılacak sayımın sonuçları etkileyebileceğini kaydetti.

CHP adayı ile aralarında 1 oy fark olduğunu belirten Gülersoy, yaptıkları başvurunun değerlendirmeye alındığını belirtti.