Paraguay'daki halk yerel ve genel seçimler için sandık başına gitti

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da halk, genel ve yerel seçimler için sandık başına gitti.

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da 4,7 milyondan fazla kayıtlı seçmen devlet başkanı, başkan yardımcısı, 45 senato üyesi, 80 milletvekili ile 17 vali ve yerel meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işleminin 16.00'da sona erecek. İlk resmi sonuçların ise 18.00'de belli olması bekleniyor.

Ülkede devlet başkanlığı seçimi için 13 aday yarışıyor, ancak yapılan anket sonuçlarına göre seçimin 2 aday arasında geçmesi bekleniyor. Öne çıkan adaylar, uzun yıllardır Paraguay'da iktidarı elinde tutan sağcı Colorado Partisi'nden 44 yaşındaki eski Maliye Bakanı ve ekonomist olan Santiago Pena, diğer aday ise iktidara karşı ittifak oluşturan muhalefet bloğuna liderlik eden muhafazakar bir avukat ve eski Kongre üyesi olan 60 yaşındaki Efrain Alegre oldu.

Seçimden önce her iki aday da seçmenleri oy vermeye davet ederek barışçıl bir seçim olması yönünde çağrıda bulundu. Colorado Partisi'nin adayı Pena daha fazla istihdam oluşturma, ekonomiyi kayıt altına alma ve Paraguaylıların ceplerine daha fazla para girmesi vaatlerinde bulunurken, muhalefet ittifakının adayı Alegre ise yolsuzlukla mücadele ve elektrik fiyatlarında indirim sözleri verdi.

Paraguay'daki seçimlerde, geçtiğimiz yıllarda yaşanan küresel Covid-19 salgını sonucu ortaya çıkan ekonomik kriz ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle oluşan gıda fiyatları enflasyonunun seçmenlerin kararında etkili olması bekleniyor. Ayrıca ülkede şu anda iktidarı elinde bulunduran Colorado Partisi'nin Başkanı Horace Cartes için ABD hükümeti tarafından yapılan yolsuzluk iddialarının da sonucu etkileyeceği düşünülüyor. - ASUNCİON