Özgür Özel: 'Saray darbesiyle parti fiilen kapanmıştır'

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, "9 Eylül 1923'te kurulan partiyi darbeciler kapatmıştı. Şimdi saray darbesiyle parti fiilen kapanmıştır. Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız. ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız" dedi.

Özgür Özel, TBMM'de CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Özel, 81 ilden gelen delege imzaların genel merkeze götürüldüğünü hatırlatarak, "833 resmiyet kazandığını söyledikleri imza teslim edildi. O günden itibaren de kurultayı bekliyoruz. Delege mi delege, imza mı imza, onu alıp gereğini yapıp, İlçe Seçim Kurulu'na bildirmek görev. Ondan sonrasını İlçe Seçim Kurulu söyleyecek. Bununla ilgili bir sürü zorluk çıkarmak esas niyetin, 'Kurultayı yapabilecek olsak hemen yaparız' sözü gerçek olsa, samimi olsa, derhal bunun yapılması, kurultayı yapmayan, yaptırmayan bir irade varsa ona karşı hep bir ve bütün mücadele verilmesi gerekirken bir takım bahanelerle, engellemelerle, 'Efendim sorduk, kurultay yapamıyoruz' gibi yaklaşımlarla karşı karşıyayız" diye konuştu.

'O GÜN, KEMAL BEY SALONDA OTURUYORDU'

1004 delegenin imza vererek kurultayı istediğini söyleyen Özel, "Bu delegeler bizim Sayın Kılıçdaroğlu ile yarıştığımız ve benim ilk turuna 682-664 önde tamamladığım, ikinci turda da kazandım kurultay. Bakın çok basit bir hesap. O basit hesabı siz vicdanlarınızda yaptınız hemen. Onu alkışlıyorsunuz. Çok basit hesap, o gün Kemal Bey'e oy vermiş arkadaşlardan yaklaşık 520'si şu anda 'Kurultay yapılsın' diye imza vermiş durumda. Biz bu arkadaşları 6 Nisan günü çağırdık, 19 Mart darbesinden sonra. Laf, söz ediyorlardı, 'Kurultay iptal olacak' falan. 'Gelin, bir daha oy kullanın' dedik. O gün 1171'i geçerli oyların tamamını vererek iradelerini ortaya koydular. O gün Kemal Bey salonda oturuyordu. Bu konuda son sözüm; o kurultayın kapanışında delegenin iradesini göstermesi, oraya gelmesi, koşması, o coşkusunu bütün salonla birlikte Kemal Bey ayakta alkışlıyordu" açıklamasında bulundu.

'PARTİNİN BU AYIPTAN DERHAL KURUTULMASI LAZIM'

Kurultay çağrısını yineleyen Özgür Özel, "Bu ülkeye sandığı getirmiş, demokrasiyi getirmiş, bu ülkeyi yeniden demokrasiye taşımayı vaat eden bir partinin, bu ayıptan derhal ama derhal kurutulması lazımdır. Bunu bir tarihi çağrı olarak 2 milyon üyemiz adına, gençlerin umutları adına, bu ülkede yaşayan ve yaşamından memnun olmayan, iktidarı değiştirmek isteyen herkes adına, her yönüyle, hocaların görüşleriyle, delegenin imzasıyla, sokağın öfkesiyle, inancıyla, kararlılığıyla ama bu partinin bir evladı olarak Kemal Bey'i bugün bu tarihi kararı almaya, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamaya davet ediyorum" dedi.

'BUGÜN BURAYA MİLLETTEN ALDIĞIM YETKİYLE GELDİM'

Özel, "Bir ışığa, bir umuda doğru yürüyoruz. Bugün o ışığı, bu salonda siz değerli büyüklerimin, kardeşlerimin, evlatlarımın gözlerinde görüyorum. Ama umut sadece bu salonda değil hatta artık umut salonlarda değil, umut sokakta. O ışığı Ankara sokaklarında, Burdur'da, ilçelerde, köylerde gördüm. Sokakta, pazarda, halde, tarlada, kahvede emeklilerin öfkesinde, esnafın sabrında, çiftçinin alın terinde, gençlerin direncinde gördük. Kimse unutmasın ki atanmışlar, kendilerini atayanlardan talimat alırlar. Ama seçilmişler; talimatı, görevi milletten alırlar. Ben bugün bu kürsüye milletten, o milletin köyünden, evinden, sokağından, kahvesinden aldığım yetki ile geldim" diye konuştu.

'ARA ZAM ŞARTTIR'

Ekonomiye ilişkin konuşan Özel, zenginin payına vergi muafiyeti, yüksek faiz gelirleri ve alım garantilerin düşerken; işçinin payına ise sefaletin düştüğünü söyledi. Özel, "Seçimden önce defalarca verilen sözler unutulmuş; millet, işçiler, emekçiler büyük bir krizle karşı karşıya bırakılmıştır. Brüt asgari ücret Almanya'da 2 bin 300 avro iken Türkiye'de 654 avrodur. Komşu Yunanistan'da 1681 avro iken, bizde o maaşın küsuratı kadardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücret ki orada da sorunlar var yetmiyor, 52 bin 700 lirayken Türkiye'de 28 bin liradır. İşçinin insanca yaşayabilmesi için evlatlarına bakabilmesi için karnını doyurabilmesi kirasını ödeyebilmesi için ara zam şarttır" dedi.

'HEP BİRLİKTE DİRENDİK'

Vergide adaletsizlik olduğunu söyleyen Özel, "Bu düzen sürsün diye çabalıyorlar. Bu düzeni değiştiren, bu düzene çomak sokan, itiraz eden, 'Tepetaklak yapacağız' diyen Cumhuriyet Halk Partisi'ne de operasyon yapıyorlar. Namusuma, şerefime söylüyorum. Bu mesele Kemal Bey'le aramda değildir. Butlancılar ile seçilmişler arasında değildir. Bu mesele, seradaki teyze işe Tayyip Erdoğan'ın arasındadır. En önemlisi, hani bunlar diyorlardı ya 'Bayramdan önce vurur, bayramda durulur, bayramdan sonra butlan yönetimi yola koyulur' diye. Ne oldu; hep birlikte direndik, kararlılığımızı gösterdik, mücadelemizi sürdürüyoruz. Burada esas bizim meselemiz, seçilmeden orada bulunanlarla değil, onları oraya yetkilendirip, kendilerince, usulsüzce, hukuksuzca bu mücadeleyi kesmeye çalışanlar. Bu mücadeleyi durdurmaya çalışanları esas durduracak olan bizim kararlılığımız, fikri takibimiz ve bu yöntemle bizden kurtulamayacaklarını, aksine çok daha kararlı, azimli ve güçlü olacağımızı görmeleridir" açıklamasında bulundu.

'ÖZEL OKULLARDA EMEK SÖMÜRÜSÜNÜN DANİSKASI VAR'

Özel okul öğretmenlerinin haklarını aramak için uğraştığını belirten Özgür Özel, "Özel okullarda emek sömürüsünün daniskası yaşanıyor. Bugün özel okullarda asgari ücrete çalışan öğretmen var. Saat uygulaması olduğu için, yeterince saat derse girmediği için asgari ücretin altında, 21 bin lira, 19 bin lira maaş alan öğretmen var. Öğretmenlerin sendikası, buna itiraz etmeye gelmiş. Hani asgari ücrete zammı söyledi ya sırf oy almak için şimdi yapmıyor. Seçimde Cumhuriyet Halk Partisi, muhalefet partileri 'Mülakatı kaldıracağız' deyince baktı ki ilk turda bitiremeyecek seçimi, 'Ben de mülakatı kaldıracağım' dedi. Koyan sensin, 'Kaldıracağız, mülakat bitmiştir' dedi. Düpedüz milli irade hırsızlığı, düpedüz milli irade yankesiciliği. Milyonlarca öğretmeni ki düşünün atama bekleyen Ecevit zamanında 68 bin öğretmen vardı. Rahmetli Ecevit'e diyordu ki; 'Atamayacaksan ne okuttun be adam.' Şimdi 1 milyon 43 bin öğretmen var atanmayan. 'Atamayacaksan ne okuttun be adam.' Ecevit'e söylenenler laf, şimdi kendisinin karşısında" değerlendirmesinde bulundu.

'24 BELEDİYE BAŞKANIMIZ HALA HAPİSTE'

Özel, "Şu anda 24 belediye başkanımız hapishanede tutuklu. Bu arkadaşlarımızın hapishanede tutuklandığı süreç, İstanbul'da Tayyip Erdoğan'ın bertaraf etmek istediği herkesi, Sırrı Süreyya Önder'den Grup Yorum'a, Canan Kaftancıoğlu'ndan her siyasi davaya kadar hepsine hukuksuz kararlar veren, kararları Anayasa Mahkemesi'nce oy birliği ile bozulan, hukuk tanımayan birinin önce ödüllendirilip Bakan Yardımcısı yapılması, sonra İstanbul'a başsavcı olarak yollanması ile başladı. Yoksa böyle bir kariyer yolculuğu yok. Anayasa'ya aykırı siyasetçi, birinin başsavcı yapılması. Gittiği gün başladı, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na bir şekilde kara sürdürmenin, onlara operasyon yapıp onları içeri atmanın hesabına girdi. Normalde belediyelerin nasıl denetleneceği belli. Zaten diyorlar ya; '550 tane AKP'li belediyeye de biz soruşturma izni verdik.' Ama bir tane AKP'li belediyeye sabah operasyonu yok, gözaltı yok, tutuklama yok. Uzun yargılama, tutuklu yargılama yok. Onlara hiçbir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 24 belediye başkanımız hala hapiste" dedi.

'PARTİDE BÜYÜK MÜCADELE VERİYORUZ'

Özgür Özel, "Maalesef sarayın atamasıyla, sarayın planında işgal altındadır. Erol Bakanım burada. 9 Eylül 1923'te kurulan partiyi darbeciler kapatmıştı. 9 Eylül 1992'de Erol Tuncer ve arkadaşları tekrar açtılar. Şimdi saray darbesiyle parti fiilen kapanmıştır. CHP'lilerin seçtikleri değil, AKP'nin talimatıyla bir yargıcın atadıkları partidedir. Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız ve biz bu partiyi hep birlikte iktidar yapacağız. Bunun için yürüyoruz. Partide büyük bir mücadele veriyoruz. Sonuna kadar direneceğiz. ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı