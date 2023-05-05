Özgür Özel Turhal'da Vatandaşlara Seslendi

TURHAL'DA VATANDAŞLARA SESLENDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Çorum'daki programının ardından Tokat'ın Turhal ilçesine geldi. Turhal ilçe meydanında vatandaşlara hitap eden Özel, "Kemal Bey aday oldu, yüzde 40, 44, 45 oldu. Yüzde 48 ümit ederiz olsun. Yüzde 60 olsun anasının ak sütü gibi helaldir. Ümit ederiz, ama en kötüsünü konuşalım. Ne olabilir? Oyların yüzde 50'sini Kemal Bey alabilir. Yüzde 43'ünü Tayyip Bey alabilir. Bu iş Allah göstermeye ikinci tura doğru gidebilir. Yüzde elli olunca birinci turda oluyor mu? Hayır, Ne lazım? 50+1 değil mi? Kılıçdaroğlu gönüllüleri öyle mi? Yani oyların Türkiye'deki oyların tam yarısını alabilir. İş bir oya kalabilir. İşte o bir oyu kim toplayacak, siz toplayacaksınız. Şimdi o bir oyun peşine düşmek lazım. O bir oy sizin alabileceğiniz bir oy olabilir. Onu hocalık hakkı için, ustalık hakkı için, sınır hakkı için, askerdeki tertip hakkı için komşuluk hakkı için o bir oyu almanız lazım. Siz bu meydandan çıkıp cumhurbaşkanı adayımız olarak o bir oyun peşine düşerseniz, emin olun vatan kurtulacak, millet kurtulacak, bayrak kurtulacak, gençlerin geleceği kurtulacak. Hepimizin yarınları kurtulacak. Gidin ve o bir oyu alın. Biraz önce ortaklarımızı gördünüz. DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti, İYİ Parti içlerinde şu bayraktan utanan hiç kimse yok" dedi.