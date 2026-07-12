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CHP Grup Başkanı Özel, Niğde'de ziyaretlerde bulundu

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Niğde'de kiraz üreticileri ve tarım işçileriyle bir araya gelip sorunlarını dinledi, esnaf ziyareti yaptı ve halk ekmek fırını açılışına katıldı. Açıklamasında İmamoğlu'na yönelik operasyonun siyasi olduğunu savundu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Niğde'de tarım işçileriyle bir araya geldi, esnaf ziyaretinde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Özel, Ulukışla ilçesinin Beyağıl köyünde kiraz üreticileri ve işçilerle bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

Ardından kent merkezine geçerek esnaf ve vatandaşlarla görüşen Özel, daha sonra Çiftlik ilçesinde belediyenin yaptırdığı halk ekmek fırını açılışını gerçekleştirdi.

Özel, ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl'ın önemli bir işi başardığını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Özel, hizmetlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara yaklaştıran hizmetler olduğunu ifade etti.

Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı hizmetlerden dolayı tutuklandığını iddia eden Özel, şunları kaydetti:

"CHP bu icraatlarla iktidara yürüyor. Ekrem İmamoğlu'na ve Hüseyin Can Güner'e yapılan saldırının da tamamen siyasi olduğunu hepimiz biliyoruz. Şunu buradan açıklıkla söyleyelim, çok uzun süredir 'Ankara'daki belediyelere operasyon yapın' baskısı vardı. Ancak bir belediye başkanı suçüstü rüşvetle yakalanırsa o zaman savcılık böyle işler yapabilir. Bununla ilgili de zaten yakalananı biz de partide tutmadık, tutmuyoruz."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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