Özgür Özel: Mevcut iktidar fikren ve zikren düşmüştür

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İktidar el değiştirmiştir. Mevcut iktidar fikren ve zikren iktidardan düşmüş, ana muhalefet fikren ve zikren iktidara oturmuş, iktidarın değişimi fikren ve zikren gerçekleşmişken fiilen değişim için de millet sandığa gün saymaktadır" dedi.

CHP lideri Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, AK Parti'nin, Meclis'te ahlaki ve psikolojik üstünlüğün kendilerinde olduğunu söylediğini ancak Meclis Genel Kurulu'nda da komisyonda da artık psikolojik üstünlüğün el değiştirdiğini söyledi. Özel, "İktidar el değiştirmiştir. Mevcut iktidar fikren ve zikren iktidardan düşmüş, ana muhalefet fikren ve zikren iktidara oturmuş, iktidarın değişimi fikren ve zikren gerçekleşmişken fiilen değişim için de millet sandığa gün saymaktadır. O yüzden bundan sonraki süreçte de artık kimsenin sesini duymayan, depremzedenin de sesini duymayan, açlığa mahkum ettiği emeklinin de sesini duymayan, barınma sorunu olan hiç kimsenin sesini duymayan, 3 bin lira öğrenci kredisiyle günde bir çorba bile içemeyen öğrencinin sesini duymayan, açlık sınırının 3'te 2'si asgari ücrete reva gördüklerinin sesini duymayan AK Parti; sıcak salonlara hapsolan, politikasız ve çaresiz bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ise sorunlara ve çözümlere hakim olan, meydan meydan büyüyen, milli iradeye güvenen, gücünü ve yetkisini devletten, koltuktan değil milletten alan iktidar partisidir" diye konuştu.

'İMAMOĞLU'NA OY VERDİNİZ AMA YÖNETTİRMİYOR'

Ardından seçmenlere seslenmek istediğini söyleyen Özel, "Senin işin oy vermekse, oyu alanın işi de o oyu verene hürmet etmektir. Kim diyorsan, o yönetecek. Siz Tayyip Bey'e yönetsin diye oy vermediniz mi? Yönetiyor. Siz İstanbul'da bir başkasına, Ekrem İmamoğlu'na oy verdiniz ama yönettirmiyor. Bu oyunun kuralı, bu tarafa demokrasi bu tarafa otokrasi olabilir mi? Bir maç sadece birtakım kazanırsa oynanabilir mi? Hakem senin takımının formasıyla sahneye çıksa, kazandığın maça sevinebilir misin? Onun için geçmişte demokratik hakkını kullanarak hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, bütün seçmenleri bundan sonraki süreçte demokrasi içinde kalacak, demokrasiye saldırmayacak, 'gel' deyince gelecek, 'git' deyince gidecek bir siyasete oy vermeye, demokrasiye sahip çıkmaya, bu tek adam rejiminin hepimize yaptığını görmeye, hepimizi bundan kurtarmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

'İMAMOĞLU, 2 KAT İŞİ YARI MALİYETİNE YAPTI'

AK Parti hükümeti iktidara geldiğinde asgari ücretin Avrupa'daki 12 ülkeden yüksek olduğunu ama şimdiki asgari ücretin Avrupa Birliği'ndeki hiçbir ülkeden yüksek olmadığını kaydeden Özel, "Bizde 446 avro, Almanya'da 2 bin 100 avro, Fransa'da 1800 avro, Yunanistan'da 1027 avro. Geldiğinde depremden dolayı ÖTV konmuştu. Biliyorsunuz Özel Tüketim Vergisi. Arabadan da alınıyordu. Yüzde 27 ile en düşüğü, en yükseği yüzde 50. Bugün geldiler, en düşük ÖTV yüzde 60, en yüksek ÖTV yüzde 220. Depremde geçici konan vergiyi yüzde 220 ile uygulamaya devam edip, geldikleri gün 8 çeyrek altın alan asgari ücreti 2 çeyrek altına indirmiş bir iktidardan bahsediyoruz arkadaşlar. Dönüyor dolaşıyor Ekrem Başkana bomboş; ispatlayamadılar 9 ay sonunda yolsuzluk iftirası atıyor. Ekrem İmamoğlu önceki 5 yıl ile karşılaştırdığında, AK Parti'nin 5 yılına göre yarısı kadar dolar bazında kaynak kullanıp, 2 katı iş yaptığını görüyoruz. 4 kat bir beceriklilik var. Böyle beceriklilik olur mu? Sihirbaz olsa yapamaz. Demek ki önceden 3 katını çalan varmış. 4'te 3'ünü çalan varmış; çalmayınca bu olmuş. Yalansa, inanmayan çıksın araştırsın. İmamoğlu öncesi 5 yıl ve İmamoğlu'nun 5 yılı; 2 kat iş, yarı fiyatına yapılıyor, yarısı maliyetine yapılıyor. Bir de ondan sonra dönüyorlar bize iftira atıyorlar. İşte yönettiğiniz ülkede gelinen durum" değerlendirmesinde bulundu.

'BU DÜZEN YIKILMADAN EMEKLİ DOYMAZ'

Özel, memleketi Manisa'ya Alman otomobil devinin geleceğini fakat iktidar yüzünden gelemediğini söyleyerek, "Olmadık laflar yüzünden yollattılar. 'Yerine Çin otomotiv devini bulduk' dediler. Onu da Macaristan'a kaçırdılar. 10 bin işçi gelip çalışıp 5 yıl sonra oradaki istihdam 10 bin Manisalı işçiye kalacaktı. Ondan sonra 'Neden bu hale geldik, nasıl bu hale geldik?' 2025 yılının 11 ayında, aralık hariç 11 ayında hepiniz, bütün maaşlılar, maaş alan herkes 2,3 trilyon lira gelir vergisi ödedi. Hepimizin maaşlarından kesilen gelir vergisi 2,3 trilyon lira. Hedeflenen 1,9 trilyon liraydı, fazlası kesildi. Peki şirketlerden? Hedeflenen 1,6 trilyondu; 1,2 trilyon lira vergi alabildiler. Vergiler hariç 701 milyar lira da vazgeçilen. Bir memleket düşünün, 86 milyonluk memleket, dünya kadar şirket; hepsi ettiği kardan 1,2 trilyon lira veriyor. Memleket düşünün ki bunların yanında çalışanlar onların iki katı, 2,3 trilyon lira vergi veriyor. Bu AK Parti'nin kara düzenidir arkadaşlar. Bu düzen yıkılmadan emekli de doymaz, asgari ücretlinin evladının da yüzü gülmez" dedi.

'1956 İŞÇİMİZ İŞ CİNAYETLERİNDE KATLEDİLDİ'

2025 yılının acılarla, adaletsizliklerle bittiğini söyleyen Özel, "Sadece ilk anda aklıma gelen 6 tanesini yazdım; Kartalkaya'da 36'sı çocuk, 78 vatandaşımız yanarak hayatını kaybetti. 91'i çocuk 1956 işçimiz iş cinayetlerinde katledildi. 12'si metan gazından, ikisi güneş altında bekletilmekten, 20'si uçak kazasında 34 kahraman askerimiz şehit oldu. Dilovası'ndaki kaçak iş yerinde 3'ü çocuk 7 kadın yanarak öldü. 345 kadın, kadın cinayetlerinde katledildi. Bir yılda sadece 85 kahraman polisimiz, görevi başında intihar etti. Böyle bir yılı kapatıyoruz. Camus diyor ki, 'Bir ülkenin nasıl yönetildiğini görmek istiyorsan, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bak.' Bu ülkede insanlar böyle ölüyor. Millet çarşıdan pazardan filesi boş dönmemek için havanın kararmasını, güneşin batmasını bekliyor. AK Parti'nin kara düzeninde, toplayıcılık dönemiyle, pazardan ezik ve atılmışların toplanmasıyla, bir gün önce satılamayan ekmeklerin alınmasıyla, yırtıldı diye kenara atılan yufkanın bayatlayınca 5'te bir fiyata alınıp suyla ıslatılmasıyla tanıştırdılar bu ülkeyi. Bunların hepsi 2025 yılında AK Parti'nin kara düzeninde oldu" diye konuştu.

'2026'DA SİZLERE UMUT VADEDİYORUM'

Özel, 2025 yılının siyaseten tükenen AK Parti'nin darbe yılı olduğunu söyleyerek, "Ama biz bu darbeye karşı mücadeleyi seçtik, teslim olmadık, yerimizde oturmadık, partide oturmadık. Hep birlikte ayağa kalktık ve 9 ayda 76 tane eylem yaptık. Yarın 77'ncisi Kağıthane'de. Yaz gelirken 'Nisan mayıs iyi de bu yazın nasıl olacak, her çarşamba İstanbul'da eylem?' dediler. 'Üniversiteler kapandı, öğrenciler gitti' dediler. 'Hava 42 derece oldu' dediler. 'Millet tatilde, memlekette' dediler. 'Bu sıcakta kimse gelmez' dediler. İstanbul'da milyonlar 42 derecede kendi iradelerine sahip çıktı. Sancaktepe'yi dolduranları da geçtiğimiz hafta tir tir titrerken Çatalca Meydanı'ndan ayrılmayanları da yarın bir kez daha göstereceğiz. Hiçbir yer AK Parti'nin değil, artık her yer ve Kağıthane de milletin kalesidir. Aralık ayının sonunda, dondurucu soğukta darbeye direnenlere selam olsun. AK Parti yazın serin, kışın sıcak salonların partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi meydan meydan büyüyenlerin partisidir. 2026'da sizlere umut, mücadele ve iktidar vadediyorum. Endişesi olan var mı? Hiç meydanların, salona yenildiğini gördünüz mü? Meydanlar kazanır, millet kazanır, halk kazanır. Biz kazanacağız" açıklamasında bulundu.