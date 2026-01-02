CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail'in bu saldırgan tutumunun karşısında barışı savunan herkesin, hele hele Müslüman kardeşlerimizin bu kadar katledildiği bir süreçte buna ses çıkaran herkesin sesine ses vermek ve destek olmak gerekir." dedi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki Çarşı Camisi'nde cuma namazını kılan Özel, cami çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformunca Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla dün Galata Köprüsü'nde düzenlenen eyleme izin verilmesiyle ilgili soruya Özel, şu yanıtı verdi:

"Objektif bakacak olursak dün verilen izin doğru, önceki verilmeyen izinler büyük yanlışlıktı. 'Bize vermediniz, onlara da vermeyin' diyecek halimiz yok. Kim Gazze için, Filistin için yürüyorsa, kim bir eylem yapmak istiyorsa, kim ses çıkarmak istiyorsa ona izin versinler ama diğer yandan bu ikili uygulamalar doğru değil, vicdanları yaralıyor. Yani birine öyle, birine böyle uygulama… Birine helal olan, öbürüne haram olsun. Birine serbest olan, öbürüne yasak olsun. Demokrasilerde bu olmaz. Yani izni isteyen CHP olursa köprünün üstü yasak, izni isteyen Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğlu olduğunda bu sefer o izin verilecek. Bu doğru bir yaklaşım değil. İznin verilmesi doğrudur. Her isteyene bu izinler verilmelidir. Gazze için sağdan, soldan nereden en net, en yüksek ses ve itiraz çıkarsa bunun Gazze'ye, Filistin'e ve hepimize katkısı var. İsrail'in bu saldırgan tutumunun karşısında barışı savunan herkesin, hele hele Müslüman kardeşlerimizin bu kadar katledildiği bir süreçte buna ses çıkaran herkesin sesine ses vermek ve destek olmak gerekir. Çifte standarda itiraz ediyoruz ama dün yapılan iş önemli bir iştir, doğru bir iştir."

Suriye'deki 10 Mart mutabakatı

Özel, Suriye'deki 10 Mart mutabakatında sürenin dolduğunun hatırlatılması üzerine, Arapların, Kürtlerin ve Türklerin barış içinde yaşaması gerektiğini, bunun için bir anayasal çerçeveye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Herkesin temsil edildiği bir Suriye anayasasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"10 Mart mutabakatının uygulanabilmesi için diplomasiye ihtiyaç var. Türkiye'den çıkan seslerin bu noktada yapıcı olması lazım. Yani bir an önce bu istikrarsız ortam bitsin isteniyor, evet ama yapıcı, sabırlı, diplomasiye alan açan bir sürecin götürülmesi gerekli diye değerlendiriyoruz. Bu konuda zaman zaman MİT Başkanı'nın aktif tutum sergilediğini takip ediyoruz. Bu konuda hem Dışişleri Bakanlığı hem istihbarat teşkilatının, hükümetin aktif tutum sergilemesi lazım. Açıkça söylüyoruz. Buradan bize de orada bir görev düşerse, sözümüzü söylediğimizde hem dünyada, Avrupa'da, hem Suriye'de bizim bu işe katkı sağlayabileceğimiz neresi varsa, biz de katkı yapmaya açığız. Yeter ki Suriye'de barış olsun."

Suriye ve Türkiye'nin barış içerisinde olmasının Suriye'ye ve Türkiye'ye huzur getireceğini anlatan Özel, bu sayede Suriye'nin de Türkiye'nin de kalkınacağını, Türkiye'deki sığınmacı sorununun da tamamen hallolacağını kaydetti.

Özel, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek erken seçim yapılması gerektiğini dile getirdi.