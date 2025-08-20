Özgür Özel'den Üsküdar'da Çarpıcı Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Üsküdar'da katılımcılara hitap etti.

Özel, "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Üsküdar'da miting yapacaklarını söylediklerinde "Yazın İstanbul'da miting mi olur? Millet memlekette, tatilde, hele bu akşam Fenerbahçe'nin maçı var, millet maç izler. O koca meydan dolmaz." diyenlere, "Mitinge değil eyleme geldikleri" yanıtını verdiklerini kaydetti.

Üsküdar'da 48. buluşmayı gerçekleştirdiklerini aktaran Özel, " Üsküdar'ı dört dönemdir Adalet ve Kalkınma Partisi yönetti. Buraya 'AK Parti'nin kalesi.' diyorlardı. 'Ne yaparsak yapalım Üsküdar bize oy verir, burası bizim kalemiz.' diyorlardı. 19 Mart'tan beri bugün burası 48. buluşmamız ve bütün Türkiye'ye ilan ediyoruz ki artık kale siyaseti bitmiştir. Kaleler kimsenin değildir. Üsküdar artık milletin kalesidir." diye konuştu.

Özel, Üsküdar'daki her günün bir öncekinden başarılı olacağını, herkese güvendiğini vurgulayarak, ülkede birilerinin kendini çok ayrıcalıklı ve güvenli hissettiğini öne sürdü.

Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri güvende, birileri güvende değil. Bu iktidarın yönettiği bu düzende işçilerimiz, madenciler, şiddete uğrayan kadınlar, pazar yerinde katledilen çocuklarımız, para hırsı için öldürülen yeni doğanlar, yanan ormanlar, ormanın içindeki canlar, onları kurtarmaya gelen kahramanlar güvende değil. Milletin ihtiyaç duyduğu anda onları yalnız bırakanların bir kara düzeni içindeyiz. AK Parti'nin kara düzeni, çocuklara, kadınlara bebeklere, askerlere, doğaya, hayvanlara, bu ülkeye iyi gelmiyor."

Türkiye'nin, Avrupa'nın en yoksul ülkesi yapıldığını iddia eden Özel, "Erdoğan'a yakın kalemler köşelerinde, akşamları buldukları televizyon kanalında sürekli şunu diyor, 'Evet sıkıntımız büyük, Türkiye'de ekonomi kötü ama tüm dünyada kötü.' Bu, hayatımda duyduğum en büyük yalan. Aksine Akdeniz ülkelerinin en iyi çıkışta olduğu yıllardayız. Emsal ülkeler ekonomilerini toparlarken, güçlenirken, işsizlik düşerken, enflasyon düşerken Türkiye büyük sıkıntılar içinde. 38 OECD ülkesi arasında genel enflasyonda birinciyiz." ifadelerini kullandı.

Özel, eleştirilerini sürdürerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Beyaz Toros bugün Meclis'in önünde yandı. Yeni bir süreç varken bambaşka duyguları tetikleyen, meydan okuyan, bu ülkenin travmalarını hatırlatan, Devlet Bahçeli'nin partisine ayar veren bir beyaz Toroslar, Ak Toroslar çetesi var. Bu çete boş dosyayı dolduramadığı için önce tutuklulara iftiralar attırdılar. Sonra eşleriyle, evlatlarıyla, aileleriyle tehdit ettiler. Şimdi de savcılar avukat tutmuş kendine, masum insanlara gidip tehdit, şantaj, rüşvet çarkı kurduruyorlar. Diyorlar ki 'Ekrem İmamoğlu'na şu iftirayı atarsan, Fatih Keleş'e bu iftirayı atarsan, biraz da para verirsen, savcının selamı var, seni ben çıkartırım.' Biliyorsunuz önce Tuzla'da bu çetenin bir üyesini deşifre ettik. O gece Yunan adasına kaçarken yakalandı. AK Parti'nin MKYK üyesi, saraydan çıkmayan, Çağlayan'ın yedinci katında cirit atan, savcılar ile cezaevi arasında mekik dokuyan Mücahit Birinci için soruşturma izni istiyorlar. Sizin baskınızı, öfkenizi görünce nihayet soruşturma izni verdiler. Ama onu da halen daha tutuklamadılar. Buradan şunu ilan ediyoruz. Hiçbir kanıta dayanmayan bu yalanların hesabını biz iddianame geldiğinde teker teker o iftiracılardan ve o savcılardan soracağız. İddianameyi bekliyoruz."