Özgür Özel: CHP'li Belediyeler Sosyal Hizmetlerde Öncü

'ŞÜPHEYE DÜŞEN VARSA 31 MART SEÇİMLERİNE BAKACAK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kocaeli programları kapsamında İzmit Belediyesi tarafından Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde hayata geçirilen Kent Lokantası'nın açılışını yaptı. Programda Özel'in yanı sıra genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve vatandaşlar katıldı. Özel burada yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler artık standart belediyecilik hizmetlerini dört dörtlük yapıyorlar. Yani belediyeden beklenip de aksayan bir hizmet çok şükür ki, çok nadir ve çok geçici birkaç serzeniş dışında Türkiye'deki 412 belediyeden duymuyoruz. İzmit Belediyesi'nin standart belediyecilik hizmetlerini dört dörtlük yaptığı konusunda bir şüphe yok. Şüpheye düşen varsa dönüp 31 Mart seçimlerine bakacak, 2 kişiden birinin oyunu alan Sayın Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'in karnesi 5 pekiyi, aferin. Ancak artık Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sırf kanunla kendisine verilmiş işleri yapmakla yükümlü değiller. Ne yapıyorlar? Hemen her alanda iktidarın vermediği hizmetleri vatandaşımıza ulaştırıyorlar. İktidarın kötü yönetiminin yarattığı sonuçları ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu yüzden bizim belediyelerimiz iktidarın yanlış politikaları sonucu yoksullaşan halkın en önemli beklentisi olan sosyal belediyecilik uygulamalarını her geçen gün hayata geçiriyorlar. Şimdi böyle bir uygulamanın açılışında sizlerle birlikteyiz" dedi.

'ONLAR DA FARKLI İSİMLERLE HALK LOKANTALARINI AÇMAK DURUMUNDA KALIYORLAR'

Kent Lokantaları hakkında da konuşan Özel, "Açacağımız lokanta Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin halkımızın hizmetine sunduğu 45'inci lokantadır. Kent Lokantaları öyle markalaşmıştır ki önümüzdeki günlerde göreceksiniz, şimdi Gaziantep'te duydum, artık AK Parti'li belediyeler milletin 'CHP yapıyor, siz niye yapmıyorsunuz' eleştirilerine dayanamayıp artık onlar da farklı isimlerle halk lokantalarını açmak durumunda kalıyorlar. Çünkü vatandaşın bugünkü zorlukla, bugünkü sıkıntılarla, öğlen 4 kap yemeğe 150-200 lira verecek bir imkanı yoktur" ifadelerini kullandı.

'BİRİ İYİ PROJE YAPTIYSA DİĞERİ AMERİKA'YI YENİDEN KEŞFETMİYOR'

Partisinin kurduğu Sosyal Demokrat Belediyeler Eşgüdüm Konseyi ile ilgili de konuşan Genel Başkan Özel, "Toplam Türkiye'deki 23 birlik başkanımız bir eşgüdüm konseyinde oturdular. Artık hep beraber bir yerde iyi bir iş varsa onu bütün Türkiye'ye yayıyoruz. Birisi iyi bir proje yaptıysa diğeri Amerika'yı yeni keşfetmiyor, aynı projeyi alıp bütün Türkiye'de uyarlıyoruz. Emekliler için emekli halk kartımız, gençler için genç halk kartımız, öğrenciler için hizmetlerimiz bütün Türkiye tek tipleşiyor. Çok yakında bir şehirde bir öğrencimize, bir emeklimize verilen kart, öğrencimiz memleketine döndüğünde, emeklimiz evladının yanına ya da memleketine gittiğinde diğer şehirlerde de geçerli olacak" dedi.

'MUHALEFETTEN İSTİFA ETTİK'

Parti olarak muhalefet olmayı bıraktıklarını söyleyen Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak 31 Mart günü biz, muhalefetten istifa ettik. Biz milletimize dedik ki, 'Biz muhalefetten bıktık, siz de iktidardan bıktınız, gelin bu işi değiştirelim, siz bizi birinci parti yapın, biz iktidar olalım; bu iktidardan da en kısa sürede sizi kurtaralım.' Milletimiz Sağ olsun, feraset gösterdi. Büyük bir öngörüyle gelecek seçimlerden sonra Türkiye'nin iktidar partisi olacak Cumhuriyet Halk Partisi'ne nüfusun yüzde 65'ini, ekonominin 78'ini, turizmin yüzde 92'sini teslim etti; oralardaki belediyeleri bize verdi ve tarihte de öyleydi, 31 Mart'ta da öyle, şu anda da öyle. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi" diye konuştu.

'SEFALET MAAŞI DEDİĞİMİZ MAAŞ, ŞU ANDA SADECE AYDA, 5 KİLO DAHA DANA KIYMA KAYBETTİ'

Ekonomiye de değinen Özel, "Bugün emeklilerin sorunu var. 12 bin 500 lirayı matah bir maaş gibi veriyorlar, biz ocak ayında 10 bin liraya isyan ediyorduk ki, isyanımız haklıydı, o 10 bin lira 25 kilo dana kıyma alıyordu. Bugünkü 12 bin 500 lira 20 kilo dana kıyma alıyor. İlk verildiğinde 21 idi, şimdi 20, Allah biliyor ya aralık ayı geldiğinde 16 kiloya düşecek. Geçen sene 'Sefalet maaşı' dediğimiz maaş, şu anda sadece ve sadece ayda 5 kilo daha dana kıymak kaybetti. Yani emeklinin derdi çok büyük. Rize'de çaycı bağırıyor, Giresun'da fındıkçı, Manisa'da üzümcü, Gaziantep'te fıstıkçı, Hayrabolu'da, Konya'da, Çukurova'da buğday üreticisi, Manisa Ovası'nda, Mersin'de, Çukurova'da pamuk üreticisi kan ağlıyor. Hepsinin ama hepsinin var bir çaresi, hepsinin çaresi Cumhuriyet Halk Partisi" dedi.

Nazım Özgün ERBULAN- Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli),