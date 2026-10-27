Özgür Özel: Bu krizin mağduru artık 86 milyondur

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon soruşturmasına ilişkin, "Dünyanın bu konuda en önemli kuruluşlarının yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin tam 114 milyar dolarlık toplam bir kayıpla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Yani krizin mağduru 455 bin tekil yatırımcı, 2 milyon vatandaş ya da 5,5 milyon borsa mağduru değil, bu krizin mağduru artık 86 milyondur" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Özel, "Bugün bu salonda Anadolu'nun ve Trakya'nın derdini, tasasını, beklentilerini, umudunu ve mücadelesini konuşacağız. Biz bu binayı Ankara'da kurduk ama bu hareketin tapusu ne Ankara'da kayıtlıdır ne Özgür Özel'e kayıtlıdır. Bu hareket büyük bir zaruretten, büyük bir mağduriyetten ve büyük bir direnişten örgütlenmiştir. Doğrudan vatandaşın iktidarı değiştirme umuduna yapılan bir saldırıya karşı milletin verdiği tepkidir Yeni Parti" diye konuştu.

'ASLA UNUTKAN OLMAYACAĞIZ'

Merkezefendi ve Bakırköy belediyelerine yönelik operasyonlara değinen Özel, "Bugün sabah erken saatlerde Denizli'de Şeniz Başkanımızın gözaltına alındığı ve Merkezefendi Belediyesi'ne bir operasyon yapıldığı, Bakırköy'de ise belediye meclis üyelerimize, bürolarımıza operasyon yapıldığı, Belediye Başkanımız Ayşegül Ovalıoğlu'nun 86 yaşındaki babasının gözaltına alındığı, bütün ailenin şaşkınlık içinde olduğu bir süreci izliyoruz. Belediye başkanımız dışarıda; 86 yaşında belediyenin kapısından girmeyen, vaktinin çoğunu Bakırköy dışında geçiren amcamızın gözaltına alındığı süreçteyiz. Başkanımız diyor ki; 'Bugün biz dört ilçe birlikte Bakırköy'de Yeni Parti'ye katılacaktık. Sabah Yeni Parti'ye uyanacaktım, operasyona uyandım. 86 yaşındaki babamı aldılar. Bu kadar kötülük niye genel başkanım?' diye bana sorduğu bir soruyla uyandım. Bugün partimize 4 belediye başkanının daha katılacağı törenden birkaç saat önce iki kadın belediye başkanına aileleri ile birlikte yapılan bu zulmü de bir kez daha bu toplantıda kayda geçiriyoruz. Her şey bitecek ve bittiğinde vatandaşa birçok vaadimizi yerine getirmek için görevimizin başında olacağız. Partinin Genel Başkanı olarak ifade ediyorum ki benim milletimize vaadim şudur; herkes emin olsun, asla unutkan olmayacağız" dedi.

'VURGUNUN MALİYETİ HER GEÇEN GÜN ARTMAKTA'

Özgür Özel, fon soruşturmasına ilişkin de "Milletimiz geçim derdinde kıvranırken, iktidar partisinin açtığı yolda, bizzat iktidar partisinin mensupları tarafından vurgun yapılmıştır. Bu vurgunun 86 milyona maliyeti her geçen gün artmaktadır. Erdoğan'ın, 'Fonların yüzde 4,6'sında sınırlı bir iştir' diyerek küçük göstermeye çalıştığı meselenin nasıl ikinci, üçüncü etkileri olduğu her yeni gün yeniden ortaya çıkmakta, uzmanlar tarafından ifade edilmekte, tüketici güven endeksinde tarihin en büyük aylık düşüşünün yaşandığı da memleketteki iktidara güven, tüketicinin yarınlara güveninin tamamen ortadan kalkmakta olduğunu göstermektedir. Ekonomiye doğrudan maliyet ilk günlerde 20 milyar dolar olarak ölçüldü. Birkaç gün içinde diğer etkileri ile birlikte 90 milyara çıktığı söylendi. Geçtiğimiz hafta Yeni Parti'nin Ekonomi Eşgüdüm Konseyi 110 milyar dolar olduğunu söyledi. Nihayet bizim bu açıklamamızdan 3 gün sonra dünyanın bu konuda en önemli kuruluşlarının yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin tam 114 milyar dolarlık toplam bir kayıpla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Yani krizin mağduru 455 bin tekil yatırımcı, 2 milyon vatandaş ya da 5,5 milyon borsa mağduru değil, bu krizin mağduru artık 86 milyondur" açıklamasını yaptı.

'MİLLETİN VİCDANINDA MAHKUM OLACAKLAR'

Özel, "Sayın Erdoğan bu soygunu yapan yol arkadaşlarının listesini ısrarla milletten saklıyor; açığa çıkaranları hedefe koyuyor, açığa çıkarmamak için elinden geleni yapıyor. Hukuk işletilmemekte, hukukta görülmemiş 'tövbe hesabı' diye yeni bir kavram tarif edilmektedir. Suçüstü yakalananlar cami bahçesine çocuk bırakıp gider gibi günahlarını tövbe hesabına bırakıp; soruşturmadan, kovuşturmadan kurtulmayı, yani Erdoğan'ın kendi yargı sistemi içinde affa uğramayı beklemektedirler. Bu kez mesele doğrudan vatandaşın canını yakmıştır ve vatandaş olanın bitenin farkına varmıştır. Milletin vicdanında mahkum olacaklar, cezayı da sandıkta çekeceklerdir" diye konuştu.

'YEMEN'DE SAVAŞIN DEĞİL, BARIŞIN TARAFINDA OLMALIYIZ'

Özel, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin de "Türkiye'nin Arabistan, Pakistan ile ilkeli anlaşmalar yapmasına, savunma alanında iş birliği yapmasına kategorik olarak bir itirazımız olamaz. Ancak Türkiye'nin 'Bir savunma iş birliği anlaşması yapıyoruz' diye savaşta olan bir ülkeyle anlaşma yapmasına, savaşa taraf yapılmasına, Türk askerini Yemen çöllerine göndermeye de Yeni Parti asla sessiz kalmaz, asla destek olmaz. Anayasanın 90 ve 92'nci maddeleri ihlal edilerek, Meclis bypass edilerek oraya gidip anlaşmalar yapmak, anlaşma Meclis'e sunulmadan İstanbul'da koordinatörler atamak, gidip asker yollamanın taahhütlerini vermek asla kabul edilemez. Biz Yemen'de savaşın değil, barışın tarafında olmalıyız. Yeni Parti'nin dış politikası milli menfaatlerden yanadır. Bizim iktidarımızda Türkiye, lideri ile pazarlık yapılan bir ülke olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı