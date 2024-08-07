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Özel ve İmamoğlu'ndan plaj voleybolu keyfi! Kızlarını da yanlarına aldılar

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Voleybol Takımımızı yalnız bırakmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ile birlikte Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde Çin'i 3-2 yendiği karşılaşmayı izleyen Özel, daha sonra da İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve kızlarıyla beraber takip etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte 2024 Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Fransa'nın başkenti Paris'te voleybol müsabakalarını yerinden izledi.

ÖNCE FİLENİN SULTANLARI'NI İZLEDİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, A Milli Voleybol Takımı'nın çeyrek finali karşılaşmasında bir araya geldi. Özel, belediye başkanları ile birlikte A Milli Voleybol Takımımızın Çin'i 3-2 yenerek yarı final bileti aldığı müsabakayı büyük bir heyecanla takip etti.

Özel ve İmamoğlu'ndan plaj voleybolu keyfi! Kızlarını da yanlarına aldılar

ÖZEL VE İMAMOĞLU, KIZLARIYLA BİRLİKTE PLAJ VOLEYBOLUNU TAKİP ETTİ

CHP genel başkanı daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve kızlarıyla birlikte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki plaj voleybolu maçlarını da izledi. O anlara ilişkin fotoğrafları X hesabından paylaşan Özel, "Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki plaj voleybolu müsabakalarını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, kızlarımız İpek ve Beren ile birlikte takip ediyoruz" notunu düştü.

Özel ve İmamoğlu'ndan plaj voleybolu keyfi! Kızlarını da yanlarına aldılar

Özel ve İmamoğlu'ndan plaj voleybolu keyfi! Kızlarını da yanlarına aldılar

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (2)

Berke Dagdeviren:

Bende yeni yatan maaşımın keyfini sürdüm 10-15 saniye sürdü. Tavsiye ederim plaj voleybolu kadar olmasada sokakta yürürken çocuklerın ellerinden kaçıdığı üzerine gelen topa vurmak gibi bişi işte. 10 saniye sonra cepler boş , sonu olmayan bir yolda mülteci olmuş yürüyorsun işte.

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Doğrucu:

Boşver cenneti düşün hurileri düşün yeter

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