Özel: Türkiye'ye büyük kaybettirecek bir plan yapıyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Gazze 'nin önünde Avrupa'ya 100 yıl yetecek ve bizim de Kıbrıs'ımızın da söz sahibi üzerinde olması gereken hidrokarbon yatakları var. Bu büyük oyunu dünyanın çeşitli ülkeleri, İsrail'le birlikte planlıyorlar ve Türkiye 'ye burada çok küçük iç politika açısından işe yarayabilecek ama orta ve uzun vadede Türkiye 'ye büyük kaybettirecek bir plan yapıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti. Özel miting öncesi Tekirdağ'da buğday hasadı yapan çiftçileri ziyaret edip, sorunlarını dinledi. Özel, çiftçilerle birlikte biçerdöver de kullandı. Miting öncesi, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden gönderdiği mesaj okundu. Özel mitingde Ergene Nehri'nin pet şişe içindeki suyu alarak, nehrin kirliliğini anlatıp, eline bir ekmek ile 1 kilo buğday alarak, 1 kilo buğdayla ancak 250 gram 1 ekmeğin alınabildiğini söyledi. Bugüne kadar yaptıkları mitingleri anlatan Özel, "Karşımızda artık milletin derdiyle dertlenmeyen bir iktidar var. Tek dertleri oturdukları koltuktan kalkmamak. Hükümetlerinin devamını sağlamak ve asla iktidardan düşmemek. Oysa demokrasi kimin iktidara geldiğinde ne yaptığına göre şekillenen, belirlenen bir rejim değildir. Demokrasilerde gelince ne yaptığınıza bakmazlar, kazanınca ne yaptığınıza bakmazlar, o kolay. Önemli olan kaybedince ne yaptığınızdır. Karşımızda 23 yıldır girdiği seçimlerden birinci çıkan ve ülkenin kurucu partisinin ta 1950'lerde seçimlerde ilk kez kaybettiğinde yaptığını yapamayan, 23 yılın sonunda bir kez seçim kaybeden, bunu hazmedemeyen ve bunun için yapmadık kötülük bırakmayan, sandıktan kaçan, milletten korkan bir iktidar var. Sadece kendisini düşündüğü için artık Tekirdağ'ı düşünmüyor, çiftçiyi düşünmüyor ve kibirden gözleri dönmüş, cam kulelerden, sırça köşklerden, fil dişi kulelerden millete yukarıdan bakıyorlar. Sizleri fil dişi kulelerden karınca gibi görüyorlar, ezmeye kalkıyorlar. Buradan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum; milleti karınca gibi ezemezsin, karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi.

'TEKİRDAĞ 75 MİLYAR LİRA VERGİ ÖDEDİ'

İktidarın Tekirdağ'ı yok saydığını söyleyen Özel, "Tekirdağ'ı yok sayıyorlar. Türkiye'de 10 şehir toplam verginin yüzde 87'sini ödüyor. Tekirdağ da bunlardan birisi. Tekirdağ 2024 yılında tam 75 milyar lira vergi ödedi ama aynı yıl bu iktidar Tekirdağ'a sadece 17 milyar liralık ödenek ayırdı, 17 milyar liralık hizmet yaptı. Yani 5 veren 1 alan. Tekirdağ'dan alırken kepçeyle alan, Tekirdağ'a verirken çay kaşığını bile çok gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Tekirdağ bir damla suya muhtaç, tarım arazilerinin sadece yüzde 5'i sulanabiliyor. Barajlar, göletler yetersiz. İktidarın 112 milyon lira gereken Ahmetikli Göleti için bu sene bin lira yani iz ödenek olarak bin lira koyduğunu, 117 milyon gereken Emiryakup göleti için de bin lira koyduğunu ve eskiden 10 metreden su çıkan bu topraklarda artık 500 metreden su çıktığını, Tekirdağ'ın su sorunu için sadece biner liradan 2 bin liralık iz ödenek bırakanların artık Tekirdağ'da izlerinin olmadığını, Tekirdağ'a gelip de size bakacak yüzlerinin olmadığını hepimiz gördük, Türkiye gördü artık" diye konuştu.

'ERGENE'Yİ GETİRDİĞİ NOKTA BUDUR'

Trakya'da kirliğiyle gündemde olan Ergene Nehri'ne değinen ve nehirden alınan kirli suyu pet şişe içinde vatandaşlara gösteren Özel, "Erdoğan 2011'de bu meydanlara geldi, Tekirdağ'a geldi, Ergene'ye geldi. Dedi ki; 'Nasıl Haliç'i temizlediysek. Ergeneyi de o şekilde temizleyeceğiz.' Bakın o günden bugüne işte size Erdoğan'ın verdiği tertemiz Ergene sözü. İşte Erdoğan'ın Ergene'ye gösterdiği saygı, verdiği sözün karşılığı budur. Ergene'yi 14 sene önce 'yüzeceğiz, su sporları yapacağız' diye kandıranların Ergene'deki yüzleri budur, Ergene'yi kandıranların, Ergene'yi getirdiği nokta budur. Bunu milletvekillerinize emanet ediyorum. Hiç unutmuyorlar, hiç unutturmuyorlar. Ama Ergene'yi temizleyecek olan da Türkiye siyasetini temizleyecek olan da Cumhuriyet Halk Partisi'nden başkası değildir" ifadelerini kullandı.

'BİR KİLO BUĞDAYLA BİR EKMEK ALDIRMAYAN BU HÜKÜMETE YAZIKLAR OLSUN'

Türkiye'nin gıda enflasyonunun en yüksek olduğu Avrupa ülkesi olduğunu söyleyen Özel, "Bütün Avrupa'da ortalama gıda enflasyon yılda yüzde 3. Oysa Türkiye'de yüzde 33. Böyle bir ülke; bolluğun, bereketin çok olması gereken bir ülke yüzde 33 gıda enflasyonuyla uğraşıyor. Geçen sene 9.25 verdikleri fiyatı bu kadar artan maliyetlere rağmen, mazot maliyetine, gübre maliyetine, işçilik maliyetine rağmen 13 buçuk lirada bıraktılar ve buğday üreticisini perişan ettiler. Elimde kilosu 13 buçuk lira olan buğday var. Kilosu 13 buçuk lira olan buğdayı satıyorsunuz ve bunun sonucunda 250 gramlık bir ekmek bile alamıyorsunuz. Bir kilo buğdayla bir ekmek aldırmayan bu hükümete yazıklar olsun" dedi.

'TÜRKİYE, TARİHİNİN EN BÜYÜK GELİR ADALETSİZLİĞİNİ YAŞIYOR'

Çiftçinin ürettiğini ancak kazanamadığını söyleyen Özel, "Çiftçinin ürettiğini asgari ücretli, emekli alamıyor. Bir yanda servetine servet katanlar var diğer yanda her geçen gün biraz daha yoksullaşanlar var. Türkiye tarihinin en büyük gelir adaletsizliğini yaşıyoruz" diye konuştu.

'SANDIK GELECEK BU İKTİDAR GİDECEK VE CUMHURBAŞKANI EKREM İMAMOĞLU OLACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sandığını getirmesini isteyen Özel, "Buradan, hep bir ağızdan sesleniyoruz; ey Erdoğan, ben halkım, ben halkım, ben milli iradeyim, adayımı bırak, sandığı getir, adayımı yanımda, sandığı önümde görmek istiyorum. Sandık gelecek bu iktidar gidecek ve Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu olacak. Bu iktidarın gitmesinde en çok kimin menfaati var? 2002 yılında asgari ücretli 7 çeyrek altın alıyordu. Bugün asgari ücretli aldığı asgari ücretle sadece 3 çeyrek altın alabiliyor. Her asgari ücretli her ay 4 çeyrek altın zarardadır. Bu iktidar geldiğinde her emekli en düşük emekli maaşını alan emekli 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 2 çeyrek altın alıyor. Bu iktidardan önce sekiz, bu iktidar döneminde 2 çeyrek altın. Bu kayba can dayanmaz. Ben altın hesabı yapınca Erdoğan bazen diyor ki; 'Altın hesabını bırak.' Bırakalım, buradayız, Tekirdağ'dayız. Ayçiçeği, çiçek yağının ana vatanındayız. Sadece bir seneye baktım. Beş litrelik teneke ayçiçek yağı, geçen sene 295 liraymış, bu sene 450 lira olmuş. Yüzde 52 zam almış. Geçen sene asgari ücretli 58 litre ayçiçek yağı alırken, bu sene 49 litre alabiliyor. Yine aynı hesapla geçen sene bir emekli maaşıyla 42 litre ayçiçek yağı alırken, bu sene 32 litre alabiliyor. Asgari ücretlide 9 litre, emeklide 10 litre kayıp var. Ey asgari ücretliler, ey emekliler, evinize, mutfağınıza bir hırsız dadanmış, çeyrek altınlarınızı, sofranızdan yağınızı, ekmeğinizi, sütünüzü, emeğinizi çalıyorlar. Bu hırsızlara bundan sonra geçit vermeyin. Bu iktidarı gönderin, ekmeği de kurtarın, emeğinizi de kurtarın" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE BÜYÜK KAYBETTİRECEK PLAN YAPIYORLAR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünyada olup bitenleri çok dikkatli okumak ve takip etmek gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bölge tekinsiz ve kırılgan. Bir tedirginlik çağı içindeyiz ve her geçen gün işler daha da kötüye gidiyor. Rusya- Ukrayna Savaşı hemen üstümüzde. Hemen aşağıda çok iyiye gidecek diyen ama istikrarsızlığa sürüklenen bir Suriye var. Filistin'de katliamlar bitmiyor. İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırımı bırakın kınamak, teşvik eden, takdir eden bir Amerikan yönetimi var. Trump gelmiş deli taklidi yaparak; 'Bu Gazze güzelmiş. Buraya kumarhaneler kuralım. Buraya güzel oteller yapalım. Filistinliler de başka ülkelere gitsinler' diyor. Bir yanda soykırım, bir yanda seçim ama esas hesap Gazze'nin önünde Avrupa'ya 100 yıl yetecek ve bizim de Kıbrıs'ımızın da söz sahibi üzerinde olması gereken hidrokarbon yatakları var. Bu büyük oyunu dünyanın çeşitli ülkeleri, İsrail'le birlikte planlıyorlar ve Türkiye'ye burada çok küçük iç politika açısından işe yarayabilecek ama orta ve uzun vadede Türkiye'ye büyük kaybettirecek bir plan yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti nükleere de karşıdır, bölgedeki yeni bir savaşa da karşıdır. Bu Amerika'nın gelip de müdahale ettiği hiçbir ülkeye istikrar gelmedi, demokrasi gelmedi."

'ABD'NİN YAPTIĞI SALDIRIYI KINIYORUZ'

Özel, ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıya değinerek, "Türkiye'nin yanı başında hukuksuz operasyonlara, sağlığımızı tehdit edecek nükleer sızıntı tehlikelerine, başlayacak, bitmeyecek savaşlara hepimize kaybettirecek yeni ekonomik krizlere karşı duruyoruz. AK Parti iktidarının yapmadığını, yapamadığını açıkça söylüyor, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bu saldırıyı kınıyoruz. Elbette iç cephe güçlü olmalıdır ama iç cepheyi güçlendirmenin yolu ülkeyi demokrasiden uzaklaştırmak, ana muhalefet partisini şeytanlaştırmak, iftiralarla, hakaretlerle, haysiyet cellatlığıyla, ailelerle uğraşarak bir siyasi partiye düşman hukuku uygulamak, muhalefeti bir engel, yok edilmesi gerekenler olarak görerek iç cephe güçlendirilmez" dedi.

'NAMERTÇE SALDIRANLANDAN BU MİLLET İLK SEÇİMDE HESAP SORACAK'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili konuşan Özel, diplomasının da yok sayıldığını anlattı. Özel, "Öyle günlerden geçiyoruz ki; bir iftira attılar, iftiranın içinden çıkamıyorlar. Tam 94 gün oldu, bir tane kanıt bulamıyorlar. Bir lira rüşveti ispatlayamadılar. Ne iftira attılarsa tam terse döndü, mahcup oldular. Ülkenin son anketlere göre bir ara yüzde 26 falandı. Yüzde 22'ye düşmüş, bu yalanlarına inananların oranı. Milletin gözünden de düştüler, gönlünden de düştüler. Şimdi bir şeye sarıldılar. Hatırlayın ilk günden çeşitli ağaç isimleriyle ladin, meşe, çınar diye üç oduna yalancı şahitlik, iftiracılık yaptırıyorlardı, gizli tanık diyorlardı. Hepsi boş çıktı, başka işlere kalkıştılar. Birbirine iftira atıp oradan kurtulmaya insanları yönlendirdiler. Ekrem Başkan'ın en yakın dostlarına Ekrem Başkan'a iftira atması karşılığında özgürlük teklif ettiler. Kadınları, küçücük çocuklarıyla tehdit ettiler. Buraya imza atarsan evine gidersin, imza atmazsan Silivri'ye dönersin, 15 yıl orada çürürsün dediler. Buna 'evet' demeyenleri Türkiye'nin dört bir tarafındaki hapishanelere dağıttılar. 40 kişinin kalacağı koğuşa 55 kişiyi doldurmuşlar, 56 bizim arkadaşımızı yollamışlar. Yerde yatmanın sırası var, tuvaletin sırası var. En temel insan haklarının, en temel hakların ihlal edildiği yerde insanları bezdirmeye, iftiraya, ikna etmeye çalışıyorlar. İnsanları kendilerine yaptıkları işkence yetmeyince ailesinin, evladının sağlığıyla, sağlık sorunları olan evladının sağlığıyla tehdit etmeye başladılar. Buradan o başsavcıya, ona bu talimatı verene diyorum ki; AK Parti'yi de MHP'yi de Türkiye siyasetini de kendinize mahkum ediyor, Tekirdağ'daki AK Partilinin, Tekirdağ'daki diğer partililerin yüzüne bakamayacağı bir utancı yaşatıyorsunuz. Bu yaptığınızı ne Tekirdağ'da ne Ordu'da ne Antalya'da ne Konya'da ne Şanlıurfa'da savunamazsınız. Bu kadar zulüm ile abad olunmaz. Evlada dokunanın, babaya dokunanın, eşe dokunanın, mertçe mücadele etmeyenin bu milletin gönlünde bundan sonra yeri olmaz. Namertçe saldıranlardan bu millet önüne gelen ilk sandıkta hesap soracaktır" diye konuştu.

'ERKEN SEÇİM' ÇAĞRISI

Erken seçim istediklerini söyleyen Özel, "Kasımdaysa kasımda, daha erkense daha erken. Ama kaçarlarsa kaçtıkları yere kadar hiç durmadan, usanmadan, yorulmadan dünya siyaset tarihinin gerekirse en uzun, en kararlı, en güçlü kampanyasına hazır mıyız? Hep beraber, yüzyıl öncesinde olduğu gibi, inançla, kararlılıkla güçle, korkmadan, gerekirse ölümü gözü alarak ama teslim olmadan yürümeye hazır mıyız? O zaman yürüyelim arkadaşlar, haydi iktidara yürüyelim" dedi.