Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin asgari ücret talebinin 30 bin 205 lira olduğunu söyledi.

CHP TBMM Grup Toplantısı'na katılan yaşlı bir kadının verdiği kekik dalıyla kürsüye çıkan Özel, tüm çevre mücadelelerinin arkasında olduklarını ifade ederek zeytinlik alanlarda maden araması yapılabilmesine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifine karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.

Özel, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'i, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) gireceği okula götürdüğünü, okul bahçesinde velilerle konuştuğunu ve gençlerin geleceklerine nasıl baktığını gördüğünü anlattı.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Burs ve Öğrenim Kredilerinin yetersiz kaldığını savunan Özel, "4,7 milyon ev genci maalesef evde sobanın dibinde, yazın camın kenarında babasından, anasından harçlık almaya utanarak oturuyorlar. İşçiler, emekliler, çiftçiler geçinemiyorlar ve çocuklarının gözünün içine bakamıyorlar. Geçinemeyenler mecburen kredi kartına yükleniyor. Kredi kartı olan 39 milyon vatandaşın toplam borcu 2,1 trilyon liraya gelmiş durumda. Türkiye'deki bütün kredi kartlarını hepimiz bölüşürsek kişi başı 54 bin lira borçluyuz. 19 Mart darbesinde yaktıkları 60 milyar doları bütün kredi kartlarına versek bu paraların hepsini kapatıyoruz. Üstüne de kişi başına 7 bin lira para kalıyor." ifadelerini kullandı.

CHP olarak mahkemede, pazarda ve mutfakta adaleti getireceklerini dile getiren Özel, gençlerin yurt dışında değil, kendi memleketinde hayal kurduğu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini belirtti.

"Bütün asgari ücretlilerin rahat bir nefes almasını savunuyoruz"

CHP Genel Başkanı Özel, asgari ücreti uzun süredir gündemde tutmaya çalıştıklarını belirterek iktidarın, enflasyonun çift hanede olduğu dönemlerde asgari ücrete güncelleme yapılacağı sözünü tutmadığını öne sürdü.

Asgari ücrete ara zam, emeklilere de seyyanen zam talebini dile getirmeye devam ettiklerini anlatan Özel, geçen yıl ve bu yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon ile büyüme oranlarının dahil edilmesiyle asgari ücretin 30 bin 205 liraya tekabül ettiğini ancak bunun dahi yetmeyeceğini savundu.

Özel, "Bugün 22 bin lira olan asgari ücreti 30 bin 205 liraya çıkarırsak asgari ücretli bayram yapmaz ama bir nefes alır. Veresiye defterlerinden hepsi değilse bile sayfaların yarısı kapanır. 30 bin 205 lira, bugün aslında bu hükümetin son çaldıklarını geri vermektir, gerçekleşen enflasyonu vermektir ve büyümeden yüzde 3 ve yüzde 2 payı vermektir. 30 bin 205 lira nasıl verilecek diye merak eden varsa asgari ücret devletin cebinden çıkmayacak, küçük esnafın, KOBİ'nin, sanayicinin, ihracatçının cebinden çıkacak ama asgari ücret arttığında devletin sosyal güvenlik primleri artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Akademisyenler, ilgili MYK üyeleri ve sendikaların uzmanlarıyla bir çalışma yaptıklarını aktaran Özel, asgari ücretin 30 bin liraya çıkarılmasıyla devletin fazladan tahsil edeceği 51,5 milyar SGK priminin, doğrudan destek primi olarak dağıtılmasıyla işverene sadece 1000-1500 liralık bir yük kaldığını kaydetti.

Özel, "CHP'nin asgari ücret talebi 30 bin 205 liradır. Küçük esnaf ve tekstile 6 bin 250'şer lira, diğerlerine azalan oranlarda teşvikler verilmesini, devletin fazladan prim tahsilatı yapacağı 51,5 milyar liranın bu teşvike ayrılmasını ve bütün asgari ücretlilerin rahat bir nefes almasını savunuyoruz. Bunun mücadelesini meydan vermeye, asgari ücretlileri de bu mücadeleye destek vermeye davet ediyoruz." dedi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınının üzerinden 5 ay geçtiğini hatırlatan Özel, olayla ilgili yürütülen soruşturma sürecini eleştirdi.

Yangına ilişkin açılan davanın ilk duruşmasının 7 Temmuz'da yapılacağını anımsatan Özel, "Bu ailelerin yüreklerindeki yangını söndürecek gerçek adalet sağlanana kadar, başta 7 Temmuz günü yapılacak ilk duruşma olmak üzere, yanlarında olacağız." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin birinci dereceden sorumluluğu bulunan Bakanlık personelinin yargılanması için izin vermediğini savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acılı aileler ilk duruşmaya hazırlanıyorlarken, kendileri için ayakta duracak takat arıyorlarken o Turizm Bakanı, 50 metrelik lüks yatıyla Yunanistan'da, Yunan adalarında geziyor, misafirler ağırlıyor ve soruya da 'Rakiplerimi görmek zorundayım onun için Yunanistan'da geziyorum, inceliyorum.' diyor. Buradan bütün Türkiye'nin önünde Turizm Bakanı'na diyorum ki; Yunanistan'a gittiysen, gezdiysen, gördüysen oradan bir şey öğren. 2018'de 90 kişinin öldüğü orman yangınından 11 gün sonra istifa eden Yunan Bakan'a, Yunan gazetelerinin 'Çok geç kaldın.' diye tepki gösterdiğini öğren. 2023'te 57 kişinin öldüğü tren kazasından sonra Yunanistan Ulaştırma Bakanı'nın 'Ölen insanlar haksız yere öldü. Onların anısına istifa etmek bir görev oldu.' deyip kazadan hemen sonra istifa edişini öğren."

(Sürecek)