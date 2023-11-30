Özbekistan'da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Forumu Düzenlendi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Parlamentolar Arası İşbirliği' 2. Uluslararası Forumu'na Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten de katıldı. Forumda, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik ülke hükümetinin çabaları ve uluslararası işbirliği ön plana çıktı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Parlamentolar Arası İşbirliği" 2. Uluslararası Forumu düzenlendi.

Özbekistan Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva'nın ev sahipliğindeki foruma, Türkiye- Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten'in de aralarında bulunduğu, 50'ye yakın ülke ve uluslararası kuruluşlardan çok sayıda davetli katıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, katılımcılara gönderdiği mesajda, forum çalışmalarında başarılar diledi.

Forumda konuşan Narbayeva, forumun Özbekistan'da ikinci kez düzenlenmesinin kendileri için onur verici olduğunu söyledi.

Ayrıca forumun, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik ülke hükümetinin çabalarının, uluslararası alanda takdirle karşılandığının göstergesi olduğunu belirten Narbayeva, forumun, ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda elde ettiği sonuçları uluslararası topluma aktarma, deneyim paylaşımı, gerekli önerilerin geliştirilmesi ve girişimlerin desteklenmesi açısından önemli görev gördüğünü dile getirdi.

Narbayeva, forumun, bugüne kadar yapılan çalışmaları özetlemeyi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaya ilişkin işbirliği ve dayanışmayı gelecekte daha da güçlendirerek yeni boyuta taşımayı amaçladığını kaydetti.

Son dönemde Özbekistan'ın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Narbayeva, bu çerçevede ulusal kalkınma hedeflerinin uygulanmasından sorumlu bakanlık ve kurumların çalışmalarını organize etmek ve bakanlıklar arası uyumu sağlamak amacıyla, hükümet üyelerinin yer aldığı Koordinasyon Kurulu oluşturduğunu ve ülkenin tüm kaynaklarının hedeflerin gerçekleştirilmesi için seferber edildiğini bildirdi.

"Özbekistan'ın yakın gelecekte TÜRKPA'nın tam üyesi olacağından eminiz"

Foruma video konferansla katılan Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er de halkların umutlu ve aydınlık bir gelecek yaratma yolundaki ortak platformu Birleşmiş Milletlerin (BM) 2030 Yılı Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri'nin, ülkelerin kalkınma süreçlerinde önemli rol oynadığını ve 2030'a kadar sosyal, ekonomik ve çevre alanlarında uygulanması planlanan sürdürülebilir kalkınmanın öncelikli görevlerini içerdiğini anlattı.

Sürdürülebilir kalkınmanın, ülkelerin sosyoekonomik politikalarının esas yönü olması dolayısıyla, buna yönelik planların hükümetlerin ve parlamentoların nihai hedefleri olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Er, çok taraflı parlamenter işbirliğinin, sürdürülebilir kalkınma konusunda kabul edilen taahhütlerin uygulanmasında önemli rol oynadığını dile getirdi.

Er, parlamentolar arası ilişkilerde Türk ülkeleri arasındaki işbirliğinin bir ifadesi olan TÜRKPA'nın, çeşitli işbirliği mekanizmaları aracılığıyla sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasına katkıda bulunmaya çalıştığını belirtti.

TÜRKPA'nın bu çerçevede, örnek kanunların geliştirilmesine yönelik çalışmalarla üye ülkelerin mevzuatlarının iyileştirilmesi ve yasal altyapının uyumlaştırılmasını amaçladığını bildiren Er, bu sürecin, sosyoekonomik kalkınmanın önünü açacak, bölgesel barış ve güvenliğin sağlanmasında güvenilir bir altyapı sağlayacak ortak hukuki alanın yaratılmasını içerdiğini vurguladı.

Bugün Türk dünyasındaki işbirliği süreçlerinde Özbekistan'ın öncü rol oynadığına işaret eden Er, "Özbekistan parlamentosunun TÜRKPA çerçevesindeki işbirliğine aktif katılımını ve katkılarını takdirle karşılıyoruz. Onun yakın gelecekte TÜRKPA'nın tam üyesi olacağından eminiz." dedi.

"Kardeş Özbekistan'daki reformlardan mutluluk duyuyoruz"

Osman Mesten de basına yaptığı açıklamada, Türkiye'yi temsilen Taşkent'te katıldıkları forumun, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada halkların belirli refaha ve ekonomik seviyeye ulaşabilmesi, demokratik özgürlük ve insan haklarından tam anlamıyla yararlanabilmesi, din, dil, milliyet, cinsiyet ve aidiyet farklılıkları gözetilmeksizin herkesin eşit şekilde dünya nimetlerinden faydalanması ve eşit kalkınmasını sağlayacak tedbirlerle ilgili meseleleri içerdiğini dile getirdi.

Bugün sadece Orta Asya'da değil, dünyada "parlayan yıldız" konumunda bulunan Özbekistan'da, son dönemde ekonomik kalkınma açısından çok ciddi reformların yapıldığına dikkati çeken Mesten, tarihi ve milli kaynaklar açısından çok zengin olan bu ülkenin, aynı zamanda özgürlükler, insan hakları, hukuk alanındaki reformlarıyla göz doldurduğunu söyledi. Mesten, "Kardeş Özbekistan'ın bu alandaki reformlarından çok mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.