Ortahisar Belediye Başkanı KKTC'de ziyaretlerde bulundu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kıbrıs temasları kapsamında KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşe Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar'ı ziyaret etti.

İlk ziyaretini Zorlu Töre'ye yapan Başkan Genç, Töre'yi Trabzon'a davet etti. Davetten duyduğu memnuniyeti ifade eden Meclis Başkanı Töre de vakıfların, üniversitelerin ve belediyelerin daveti üzerine birçok defa konferans ve etkinlikler için Türkiye'ye geldiğini dile getirdi.

KKTC'nin Anadolu'ya güçlü bağlarla bağlandığına vurgu yapan Zorlu Töre, "Biz hiçbir zaman Anadolu ya da Kıbrıs ayrımı içerisinde olmadık. Dolayısıyla Karadeniz Kültür Derneği'nin geleneksel olarak o bölgenin kültürünü buralarda yaşatmaya çalışması ve her yıl birkaç kez festival düzenlemesi bizi çok mutlu etmektedir. Biz buradan Anadolu'ya yol bağladık ve yol bağladık Karadeniz'e Karadeniz Kültür Derneği sayesinde yol bağlıyoruz Karadeniz'e Dolayısıyla o bölgede yaşayan bütün Karadenizli kardeşlerimize selamlarımızı iletiyorum. Derneğimiz çok çalışkan, faal bir dernek. Yaptıkları çalışmaları ben takdir ediyorum. Kendimizi Karadeniz'de hissediyoruz. O kadar çok etkinlik oluyor ki, sanki Trabzon, Rize, Ordu'dayız. Gönlümüz coşuyor. Allah da onları coştursun" açıklamalarında bulundu.

Festivalin çok güzel ve kalabalık bir şekilde icra edildiğini aktaran Başkan Genç, "Festivalimizin bu sene 28.'cisi düzenlendi ve tam geleneksel festival kasvetine döndü. Bu vesilelerle ben de Trabzon'a davetimi arz etmek isterim. Kıymetli cumhurbaşkanımızı davet ettim, sizleri de davet ediyorum. Konuşmanızdan çok büyük mutluluk, onur duydum. Size bu nedenle hususi teşekkür etmek istiyorum. Bu davayı sizler gibi temsil eden kişilerden bu sözleri duymak istiyoruz. Festivalimizde çok güzel bir kalabalık vardı. İnşallah, bundan sonra da nice festivallerde bir arada olacağız" diye konuştu.

Başkan Genç, KKTC'de son ziyaretini Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşe Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na yaptı. Büyükelçi Feyzioğlu, Türkiye'nin, KKTC'nin uluslararası arenada tanınması için yürüttüğü çabalardan bahsetti. Feyzioğlu, Başkan Genç'e KKTC düzenlenen festivallere verdiği desteklerden dolayı da teşekkür etti.

Başkan Genç Büyükelçi Feyzioğlu'na, Meclis Başkanı Töre'ye, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'a ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'a Trabzonspor forması hediye etti, onlar da Genç'e plaket takdim etti. - TRABZON