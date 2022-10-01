Ordu politika haberleri | CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ordu'da buluştu

CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı, Ordu'da düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması" programında bir araya geldi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un ev sahipliğindeki toplantı, Altınordu ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Torun, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, daha önce 11 büyükşehirde gerçekleştirdikleri bu toplantıların çok verimli olduğunu söyledi. Belediyelerinin, iktidarın veremediği hizmetleri vatandaşlara ulaştırdığını belirterek katılımcılara şöyle seslendi:

"Gerçekten bugün Türkiye'de ekonomik buhran yaşanıyorsa ve bu buhranı atlatma yolunda bir mücadele varsa bunun en önemli unsurları sizlersiniz. Sizlerin sayesinde vatandaşlarımız hiç değilse biraz nefes alabiliyor."

Torun, iktidarın bu hizmetleri engellemeye çalıştığını savunarak "Belediyelerimizin yetkileri ve gelirleri azaltılıyor, belediyelere ayrılan devlet yardımlarının yüzde 90'ının da fazlası sadece iktidar belediyelerine aktarılıyor. Kamu bankalarından kredi alamayan belediyelerimiz yurtdışından kredi bulduğunda da iktidar maalesef engelliyor. Şu anda büyükşehir belediyelerimizin toplamda 32 milyar lirayı bulan kredileri sarayda, iktidarda onay bekliyor." dedi.

Belediyelerindeki işe alımların tamamen mevzuata uygun olduğunun altını çizen Torun, "Adli sicil kağıtlarını veren Adalet Bakanlığıdır. Bir kişinin işe girdikten sonra suç işleyip işlemediğini takip edecek olanlar da İçişleri Bakanlığıdır. Güvenlik soruşturmalarını yürüten de İçişleri Bakanlığıdır. Herhangi bir çalışan hakkında somut suç ispatı varsa derhal gereği yapılmalıdır. Bunu geçmişte İstanbul'a birçok belediyemize de yaptınız ama hiçbir şey bulamadınız ve bulamayacaksınız." diye konuştu.

Torun, hal böyleyken iktidarın sorumlu olduğu işlemler üzerinden belediye başkanlarını karalamaya çalışmasının acizlik olduğunu anlatarak "'Teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz.' deyip saldırılara engel olamayanlar bize saldırarak beceriksizliklerini gizleyemezler. Belediyelerimiz hiçbir hukuki teftişten imtina etmez, tüm belediyelerimiz şeffaftır. Ancak terör örgütleri ile kol kola giren FETÖ'yü besleyip büyüten, PKK ile masaya oturan bir iktidardan da alacak dersimiz yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde görkemli bir kutlama töreni hazırladığını vurgulayan Torun, bu coşkuya ortak olamayanların da kutlamalara gölgelemek için ne yapacaklarını şaşırdıklarını dile getirdi.

Torun, hükümete yönelik eleştirilerini sürdürerek kendilerinin tüm belediyeleriyle insanların yaşam standardını yükseltmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Basına kapalı devam eden toplantıya, Torun'un yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı.