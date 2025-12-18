Macaristan Başbakanı Orban: 'Dondurulmuş varlıklar meselesi artık ölü'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde, "Bence dondurulmuş varlıklar meselesi artık ölü. Dün gece, burada kararı bloke etmeye yetecek kadar ülke bulunduğunu gördüm. Dolayısıyla, artık bu konunun kapandığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın 2026-2027 yılları arasındaki mali ve askeri ihtiyaçlarının finanse edilmesi için karar alınması beklenen kritik Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki genel merkezde konuşan Orban, AB'nin Avrupa'daki dondurulmuş Rus varlıklarını teminat göstererek Ukrayna'ya kredi sağlamasını öngören "tazminat kredisi" teklifine şiddetle karşı çıktı. Orban, teklifi engellemek için yeterli sayıda ülke bulunduğunu söyledi.

Viktor Orban, "Bence dondurulmuş varlıklar meselesi artık ölü. Dün gece, burada kararı bloke etmeye yetecek kadar ülke bulunduğunu gördüm. Dolayısıyla, artık bu konunun kapandığını düşünüyorum" dedi. Orban, AB liderlerinin Ukrayna'nın bütçe açığını kapatarak finanse etme meselesini yeniden değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

"Bence savaşı değil, barışı finanse etmeliyiz"

AB'nin Ukrayna'nın finansmanı için tazminat kredisi haricinde tek seçenek olarak gördüğü AB bütçesinden borçlanma fikrine de karşı çıkan Orban, "Macaristan açısından Ukrayna'nın ortak bir kredi yoluyla finanse edilmesi, kesinlikle mümkün değildir. Hukuki sınırların ötesinde, buna fikren katılmıyorum. Bence savaşı değil, barışı finanse etmeliyiz. Bugün burada yapmaya çalıştığım şey, savaş değil, barışa doğru adım atmaktır" şeklinde konuştu.

"Bunu yapmak savaşa yürümek anlamına gelir"

Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa'daki Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılmasının bir savaş ilanı olacağına ilişkin açıklamalarını da yineledi. Viktor Orban, "Burada savaş halinde olan iki ülke var. AB burada değil. Bunlar Rusya ve Ukrayna. ve birileri, yani Avrupa Birliği, savaşan taraflardan birinin parasını alıp diğerine vermek istiyor. Bunu yapmak, savaşa yürümek anlamına gelir. Dolayısıyla Belçika Başbakanı haklı. Bunu yapmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu'nda Rus gazı ithalatının yasaklanmasını hedefleyen yasal düzenlemenin kabulünü de değerlendiren Orban, "Bu yasalaşırsa, enerji maliyetlerini koruyamayız. Ailelerin enerji faturaları iki hatta üç katına çıkar" dedi.

"Mercosur, çiftçileri bitirir"

AB Liderler Zirvesi'nde bugün değerlendirilecek konular arasında yer alan Mercosur (Latin Amerika Ortak Pazarı) ticaret anlaşmasına ve Avrupalı çiftçilerin bu yönde bir karar aleyhinde Brüksel'de gerçekleştirdikleri protestoya da değinen Orban, "Mercosur, çiftçileri bitirir. Bu onları bacaklarından vurmak ve bağlamakla eşdeğerdir. Küresel rekabette hiçbir şansları kalmaz" diye konuştu. - BRÜKSEL