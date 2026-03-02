Ömer Çelik: Kimsenin, hiçbir ülkeye rejim değişikliği dayatma gibi bir hakkı yoktur

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Herhangi bir şekilde kimsenin, hiçbir ülkeye rejim değişikliği dayatma gibi bir hakkı yoktur. Hele o ülkelerin devlet mimarisinin hedef alınması çok büyük facialara davetiye çıkartmak anlamına gelecektir" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) devam ederken basın açıklaması gerçekleştirdi. Çelik, toplantının açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Terörsüz Türkiye süreci ve TBMM çalışmalarına ilişkin talimatlar verdiğini söyledi.

'İRAN'A GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRI HUKUKSUZDUR'

Çelik, İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydederek, "İran'a yapılan saldırı hiçbir meşruiyeti olmayan bir saldırıdır. Komşumuz İran'a ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırı hukuksuzdur, uluslararası hukuka aykırıdır. Nükleer konularla ilgili müzakereler devam ederken saldırının yapılması, diplomasinin masa kurarak çözüm üretme stratejisinin berhava olduğu bir döneme girildiğini gösteriyor. Diplomasi daha önce karar verilmiş bir saldırının, taktik örtüsü ya da oyalayıcısı olamaz" ifadelerini kullandı.

'İRAN HALKININ YANINDAYIZ'

Saldırılarda İran'ın büyük kayıplar verdiğini belirten Çelik, tüm bu kayıplar için İran halkına taziyelerini ileterek, "Bu zor zamanda kardeş İran halkının yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. İran, haksız ve hukuksuz bir saldırıyla karşı karşıya. Masa kurulması konusundaki inisiyatifin yeniden ortaya çıkmasını ve sahici bir şekilde bu sürecin yürütülmesi gerektiğini ifade ediyoruz" diye konuştu.

'TÜM DÜNYA AÇISINDAN OLUMSUZ SONUÇLAR ORTAYA ÇIKARMIŞTIR'

Çelik, özellikle de bir ülkeye saldırı için o ülkenin rejiminin bahane edilemeyeceğini vurgulayarak, "Bir ülkenin rejiminin bahane edilmesi demek son derece sübjektif kriterlerle her isteyenin önüne gelen ülkeye müdahale etmek için bir bahane üretmesi demektir. Rejim değişikliği gibi konuların ne kadar büyük facialara yol açtığı, çeşitli ülke örneklerinde de görülmüştür. Bu yanlışın ısrarla tekrar edilmesi, savaşların bitirilmesinden bahsedilirken bütün bölgeye kapsayacak savaş mekaniğinin çalıştırılması son derece yanlış bir yaklaşım olmuştur. Müzakere süreçleri sürerken böyle bir saldırının olması, 'Müzakere masasının kurulması demek sizin kafanıza düşecek bomba ya da ülkenize yapılacak saldırı konusunda teyakkuz durumundan uzaklaşmanız için bir taktirdir' manasına gelecek. Müzakere süreçleri devam ederken saldırının gerçekleşmesi tüm dünya açısından olumsuz sonuçları olabilecek bir tablo ortaya çıkarmıştır" dedi.

'BÜYÜK FACİALARIN TETİKLEYİCİSİDİR'

Çelik, "Bir ülkenin devlet mimarisini çökertmek üzere hareketlenmek, İsrailli yetkililerinin ifade ettiği şekilde, toplumu ayaklanmaya çağırarak çökertmeye çalışmak çok daha büyük faciaların tetikleyicisidir, bu başlı başına bir suçtur. Herhangi bir şekilde kimsenin, hiçbir ülkeye rejim değişikliği dayatma gibi bir hakkı yoktur. Hele o ülkelerin devlet mimarisinin hedef alınması çok büyük facialara davetiye çıkartmak anlamına gelecektir" ifadelerini kullandı.

Çelik, İran sınırından Türkiye'nin büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalması durumunda devlet kurumlarının tam bir koordinasyon içerisinde gereken hazırlıkları yaptığını belirtti.

'EKONOMİMİZ ÜZERİNDE GEÇİCİ ETKİLER OLABİLİR'

Çelik, İran tarafından Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına ilişkin, "Tüm küresel ekonomiyi etkileyecek birtakım dalgalar bekleniyor. Ekonomimiz üzerinde de geçici etkileri olabilecektir. Ekonomimiz geçmişte de birçok şokla karşı karşıya kaldı. Bu bakımdan hem dayanıklıdır hem de ekonomi yönetimimiz krizleri yönetme konusunda tecrübelidir. Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde önceden adım atarak ekonomimize dönük negatif dalgalanmaları ortadan kaldırmak için gereken hazırlıklar yapılıyor. Bu konudaki tecrübemiz, güçlü bir şekilde sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.

Çelik, Türkiye'nin güvenlik denkleminin her bakımdan ortaya çıkabilecek senaryolar karşısında dayanıklılığını ortaya koyacak şekilde güncellendiğini söyledi. Çelik, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının geri dönüşlerini takip ettiklerini, başkonsoloslukların ve büyükelçiliklerin 7/24 vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.

'ÖZGÜR ÖZEL'İN DIŞ POLİTİKADA NE DEDİĞİ ANLAŞILMIYOR'

Çelik, basın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çelik, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili soruyu, "Sayın Özel'in dış politikada ne dediği, anlaşılmıyor. Bir siyasi geleneğimiz var. Geçmişteki CHP genel başkanları da bu siyasi riayet etmiştir. Bugün etrafımız ateş çemberi. Siyasi birlik, siyasi dirlik çağrısı yapılacaksa onun söyleneceği gün bugündür. Geçmişteki CHP genel başkanlarının çok sağduyulu açıklamaları olmuştur. Umarın Özgür Özel de daha sağduyulu, daha hakkaniyetli, daha makul, etrafımızdaki durumu iyi analiz eden açıklamalar yapar. CHP'nin bunu yapmasında fayda vardır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı