Nebi Hatipoğlu, Yeşiltepe Mahallesi'nde vatandaşların ihtiyaç ve isteklerini dinledi

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde vatandaşların ihtiyaç ve isteklerini dinledi.

Yeşiltepe Mahallesi'ni ziyaret eden Hatipoğlu, mahalle muhtarı, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Hatipoğlu, Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz'ü ziyaret etti. Açıkgöz, ziyarette Hatipoğlu'na mahallenin son durumu hakkında bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Hatipoğlu, Yeşiltepe'de yıllardır imar sorununun çözümüne dair söz verildiğini fakat her seferinde problemlerin göz ardı edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eskişehir merkezinin dibindeyiz. Az ötemizde Anadolu Üniversitesi var. İlk sorunumuz yıllardır söz verilen ama asla yerine getirilmeyen imar sorunudur. Göreve geldiğimizde buradaki imar sorununu vatandaşla diyalog kurarak çözeceğiz. Mahallemizde her hafta ayrı bir su borusu patlıyor. Bu sadece bir israf değil hizmetsizliğin de apaçık kanıtıdır. İnşallah yerel seçimlerin ardından bu sorunların hepsini çözüp, hem Eskişehir'imizi hem de Yeşiltepe'yi refaha kavuşturup, hayat kalitesini arttıracağız."