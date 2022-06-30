İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesinin ardından yayınlanan ortak bildiride, "Bugün Finlandiya...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesinin ardından yayınlanan ortak bildiride, "Bugün Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya üye olmaya davet etmeye ve katılım protokollerini imzalamaya karar verdik" denildi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesinin ardından yayınlanan ortak bildiride, "Bugün Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya üye olmaya davet etmeye ve katılım protokollerini imzalamaya karar verdik" denildi. - MADRİD
İhlas Haber Ajansı / Politika