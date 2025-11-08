Haberler

Mustafa Varank: Türkiye'nin En Büyük Sorunu Sağlıklı Bir Muhalefetin Olmayışı

Mustafa Varank: Türkiye'nin En Büyük Sorunu Sağlıklı Bir Muhalefetin Olmayışı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Türkiye'de sağlıklı muhalefetin eksikliğini vurgulayarak, muhalefetin iktidarın eylemlerini sorgulamadan karşı çıkma alışkanlığından uzaklaşması gerektiğini ifade etti. Ayrıca gençlerin yurt dışındaki deneyimlerinin ülkeye katkı sağlayacak şekilde geri dönüş yapması gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Aslında Türkiye'nin şu anda yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi sağlıklı bir muhalefetin olmayışıdır. Elbette AK Parti'yle ilgili eleştirisi olan muhalif anlayıştaki bir genç kardeşimiz bizim karşımıza çıkabilir, bizi eleştirebilir, bize sorular sorabilir. Ancak Türkiye'de öyle bir muhalefet anlayışı oluştu ki, yapılan her iş sadece iktidar partisinin işi olarak görülüyor ve ne yapılırsa yapılsın karşı çıkılıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'ın katılımlarıyla, Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Meryem Sürmen moderatörlüğünde 'Dijital Gençler, Teknolojik Şehirler – Net Konuşalım' başlıklı söyleşinin ilki Samsun'da düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.Dr. Fatma Aydın, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, parti üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

Söyleşide vatandaşların sorularını cevaplayan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Biz AK Parti'nin içerisinden geliyoruz. Ama bizim siyaset tavsiyemiz sadece AK Parti'li gençler için değil, muhalif de olabilirsiniz. Siz kendi hayat tarzınıza ve düşüncenize göre bir şeyler başarmak istiyorsanız, sizin de yapmanız gereken aslında siyasetin muhalefeti tarafından bu işlerle haşır neşir olmak, bu işlerle ilgilenmek. Çünkü emin olun iktidar kadar muhalefete de ihtiyaç var. Aslında Türkiye'nin şu anda yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi sağlıklı bir muhalefetin olmayışıdır" diye konuştu.

'MUHALEFET İKTİDAR NE YAPARSA YAPSIN SORGULAMADAN KARŞI ÇIKIYOR'

Muhalefet partilerinin, iktidarın yaptığı her çalışmaya iyi mi kötü mü olduğunu değerlendirmeden karşı çıkmayı alışkanlık haline getirdiğini belirten Varank, "Şu anda elbette AK Parti'yle ilgili eleştirisi olan muhalif anlayıştaki bir genç kardeşimiz bizim karşımıza çıkabilir, bizi eleştirebilir, bize sorular sorabilir ve biz bu soruları emin olup anlayıp, nerede eksiğimiz var, nerede hatamız var, yanlışımız var mı? Kendimizi çek etmek için kullanabiliriz ve kullanıyoruz. Ancak Türkiye'de öyle bir muhalefet anlayışı oluştu ki, yapılan her iş sadece iktidar partisinin işi olarak görülüyor ve ne yapılırsa yapılsın karşı çıkılıyor. Oysa muhalefet, yapılan bir işin faydasını tartmalı, eksik varsa gidermeye çalışmalı. Mecliste de sürekli vurguladığımız konu bu. Diyelim ki, 'şu yolu yapacağım' diyoruz, muhalefet ise 'ben sana o yolu yaptırmam' diyor. Bu durumda biz sadece o yolu yapmaya odaklanıyoruz fakat muhalefet, 'şu sapağı da eklersen daha iyi olur' diyerek katkı sunmalı ki biz de değerlendirme yapalım, gerekiyorsa düzeltelim. Ama mevcut anlayış, 'sen ne yapıyorsan yanlıştır' üzerine kurulu. İşte değiştirmemiz gereken anlayışlardan biri de budur" ifadelerini kullandı.

'YURT DIŞINA KENDİNİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇIKIN AMA ORADA KALMAYIN'

Gençlerin yurt dışı hayalleri hakkında konuşan Dr. Ömer İleri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun yıllarını yurt dışında geçirmiş biri olarak, yurt dışına gitmeye kategorik olarak karşı değilim. Ancak 'aradığımı orada bulurum' düşüncesiyle, bir teslimiyet içinde gitmeyi doğru bulmam. Hedefi ve gerekçesi olan, spesifik bir proje, akademik çalışma ya da kariyer fırsatı için gidilebilir, bu tecrübe kazanılabilir. Ama geri dönmek şartıyla. Orada yükselen arkadaşlarımızın bile ülkeye katkısı olur. Şuna karşıyım; 'Türkiye'de her şey kötü, yurt dışında her şey iyi, burada yaşanmaz' anlayışıyla gitmek hem memlekete zarar verir hem de gidenlere yazık olur. Bir dönem böyle bir furyadan söz edildi ama bunun net bir tespiti yoktu. Evet, gidenler oldu benim çevremden de. Fakat yazılımcıların zaten dünya çapında bir mobilitesi var. Bunun olağan seviyenin üstünde olup olmadığı kesin değil. Şu an ise özellikle savunma sanayi kaynaklı çok ciddi geri dönüşler olduğunu biliyoruz. Yani o dönem bir problem var mıydı tartışılır, bugün ise durumun tersine döndüğünü görüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
BBP lideri Destici'den 16 bin lira maaş alan emeklileri mest edecek öneri

İttifak ortağından 16 bin lira maaş alan emeklileri mest edecek öneri
Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu acı haberi duyurdu: Cenaze ayrıntıları paylaşıldı
Fenomen 'İnersen çıkamazsın' denilen 90 metrelik çukura girdi! Aşağı gördükleri korkunç

Fenomen "İnersen çıkamazsın" denilen 90 metrelik çukura girdi
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Singo'ya Premier Lig'den sürpriz talip

İzlemeye geldiler! Singo'ya Premier Lig'den sürpriz talip
6 kişinin yanarak can verdiği parfüm deposuyla ilgili görgü tanığından korkunç iddia

6 kadına mezar olan parfüm deposuyla ilgili korkunç iddia
Enis Destan'ın da siftah yaptığı 5 gollü maçta Hull City galibiyete uzandı

Acun Ilıcalı'nın Hull City'sine galibiyeti Türk yıldız getirdi
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Tüm dünya izleyecek! Dursun Özbek, Galatasaray'ın yer alacağı dev projeyi açıkladı

Tüm dünya izleyecek! Takımının yer alacağı dev projeyi açıkladı
Mehmet Ali Erbil günah çıkardı: Onu bırakmamalıydım

Mehmet Ali Erbil günah çıkardı: Onu bırakmamalıydım
Kadınlar derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'a gol oldu yağdı

Kadınlar derbisinde dev fark! Rakibine gol olup yağdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.