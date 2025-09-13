Mustafa Destici'den İsrail'in Saldırısına Tepki ve Çocuk Yaşta Suçlar Üzerine Öneriler

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in Katar'da Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin, "Bu saldırı sadece bir suikast değil, bölge dengelerini değiştiren ve bilhassa Körfez ülkelerindeki devletlerin bundan sonraki Filistin merkezli politikalarını ciddi ve olumsuz bir şekilde etkileyecek ciddi bir gelişmedir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının 7 Ekim'de ikinci yılına gireceğini anımsatan Destici, bu süreçte 60 bini aşkın sivilin hayatını kaybettiğini, Filistin'in adeta harabeye döndüğünü söyledi.

Küresel güçlerin ve onların desteklediği yönetimlerin insanlık ve adalet adına bir adım atmasını beklemediklerini belirten Destici, "Güçlü değilsen haklı olmanın hiçbir anlamı yok" anlayışının bugünkü dünyanın gerçeği haline geldiğini, bu nedenle Türkiye'nin daha güçlü olması gerektiğini ifade etti.

Destici, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin de "Bu saldırı sadece bir suikast değil, bölge dengelerini değiştiren ve bilhassa Körfez ülkelerindeki devletlerin bundan sonraki Filistin merkezli politikalarını ciddi ve olumsuz bir şekilde etkileyecek ciddi bir gelişmedir." diye konuştu.

Doha'ya atılan füzeleri, Türkiye'ye yönelik sözde "göz dağı" olarak nitelendiren Destici, "Bu yüzden Türkiye, dostlarını korurken kendi güvenliğini de azami seviyede sağlamalıdır. Türkiye, istihbarat ve güvenlik tedbirlerini artırmalı, olası operatif tehditlere karşı hazırlıklı olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Çocuk statüsünden çıkarılmalı"

Çocuk yaşta işlenen cinayetlerin mevcut yasaların boşluklarından faydalanılarak cezasız kaldığını, "suça sürüklenen çocuk" kavramının sorunu çözmek yerine ağırlaştırdığını dile getiren Destici, cinayetle biten suçlar ve katalog suçlarda 15 yaş üstü kişilerin çocuk statüsünden çıkarılması ve yargılamaların buna göre yapılması gerektiğini ifade etti.

Destici, eğitimde fırsat eşitsizliğinin de büyüdüğünü, üniversite şehirlerinde yükselen kiralar ve yetersiz yurt imkanlarının hem öğrencileri hem de tayini büyükşehirlere çıkan memurları barınma kriziyle karşı karşıya bıraktığını kaydetti.

Gıda giderleri ve faturalarda vatandaşlara indirimler yapılması, kira artışlarına sınırlama getirilmesi, ihtiyaç olan şehirlerde KYK yurt kapasitelerinin artırılması önerilerinde bulunan Destici, artan eğitim, barınma ve yaşam giderlerinin çocuk sahibi olmayı zorlaştırdığını belirtti.