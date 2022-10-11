Murat Kurum arsa başvuruları hakkında açıklamalarda bulundu: Vatandaşımız hem konuta hem de arsaya başvuru yapabilir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, videolu bir mesaj göndererek 1 milyon konut amaçlı arsanın dağılımını illere ve ilçelere göre yaptıklarını söyledi. Kurum, "81 ilimizde arsaların yüzde 40'ını şehir merkezlerinde, yüzde 60'ın ilçelerde olacak şekilde olacak'' diyerek, ''Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir'' açıklamalarını yaptı.

TOKİ'nin dün başlayan 1 milyon konut amaçlı arsanın dağıtımı için başvurularının ardından Murat Kurum, videolu bir mesaj yayınlayarak, hangi ilde kaç arsanın dağıtılacağı ve kimlerin başvurabileceğine dair sorulara cevap verdi.

''ARSA DAĞILIMLARINI İLLERE VE İLÇELERE GÖRE BELİRLEDİK''

Bakan Murat Kurum, 1 milyon konut amaçlı arsanın dağılımını illere ve ilçelere göre yaptıklarını belirterek,"81 ilimizde arsaların yüzde 40'ını şehir merkezlerinde, yüzde 60'ını ilçelerde olacak şekilde belirledik. Milletimizin istifadesine sunacağımız toplam 1 milyon konut amaçlı arsamızın bazı illerdeki dağılımını da paylaşmak isterim. 50 bin İstanbul'da, 100 bin Ankara'da, 25 bin İzmir'de, 45 bin Gaziantep'te, 55 bin Konya'da, 25 bin Kayseri'de, 30 bin Diyarbakır'da, 28 bin Eskişehir'de, 26 bin 700 Van'da, 23 bin Antalya'da olmak üzere 81 ilimizde; 1 milyon konut amaçlı arsamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

''HEM KONUTA HEM ARSAYA BAŞVURABİLİRLER''

Bakan Kurum, vatandaşların arzuladıkları yuvalarını faizsiz bir şekilde, sabit ve uygun ödeme koşullarıyla; altyapısı tamamlanmış, imar planı hazırlanmış arsalarda inşa edebileceklerini ifade etti. Gerekli teknik ve hukuki destekleri Bakanlık ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) olarak istisnasız her vatandaşa sunulacağını söyleyen Bakan Kurum, "Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih ederek ev sahibi olabilir" ifadelerini kullandı.

''ARALIK AYINDA TAPULARI VERECEĞİZ''

Kura ile vatandaşlara verilecek arsaları iki gruba ayırdıklarını ifade eden Bakan Murat Kurum, "İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta müşterek parseller bulunuyor. Yine müşterek parsellerde hak sahiplerinin çoğunluk sağlamaları durumunda TOKİ Başkanlığımız buradaki konutları yapma hususunda da her türlü proje desteğini verecek. Bu parsellerde inşa edilecek binalar zemin artı 4-5 katı geçmeyecek. Müstakil parsellerde ise hak sahipleri belirlenen proje doğrultusunda evlerini inşa edebilecekler. İnşallah; en geç iki yılda arsaların altyapısını tamamlayarak eksiklerini gidereceğiz. Aralık ayı itibariyle planları onaylanan illerde ve ilçelerde hak sahipleri belli olan arsaların tapularını vatandaşlarımıza inşallah teslim edeceğiz.

FİYATLARI AÇIKLADI

Müstakil parsel grubundaki arsalarımız 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla ve 1604 liradan başlayan sabit ödemelerle, 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödenebilecek. Müşterek parsellerin ödemesi ise, 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle, faizsiz ve sabit ödemelerle yapılabilecek" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL KONUTLARIN TEMELİ EKİM AYINDA"

Sosyal konutların temellerinin 25 Ekim'de atılacağını hatırlatan Bakan Kurum, "İnşallah sosyal konutlarımızın ilk temellerini Ankara'da, Cumhuriyetimizin başkentinde atacağız. Bu anlamda;25 Ekim'de, Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde 5.000 konutun temellerini Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, milletimizle birlikte atacağız'' dedi.

"İŞ YERLERİNİN TEMELİ 2022 YILI BİTMEDEN ATILACAK"

Bakan Kurum, 50 bin iş yeri için ise ilk etapta Ankara'dan Adana'ya, Erzurum'dan Diyarbakır'a, Kastamonu'dan Konya'ya 28 ilde toplamda; 50 ile 200 metrekare büyüklüğünde 10 bin yeni işyerinin hizmete sunulacağını ifade ederek, "Bu işyerlerimizi de, 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle; 120 ay vadeyle sanayicimize, genç girişimcilerimize sunacağız. İnşallah sanayi iş yerlerimizin de temellerini 2022 yılı bitmeden atacağız. Bu iş yerlerimiz; ülkemizin yatırımına, üretimine, sanayisine, istihdamına, 10 binlerce yeni ek istihdam sağlayacak" dedi.

''2 TRİLYONDAN FAZLA EKONOMİK HAREKETLİLİĞE SEBEP OLACAK''

Bakan Kurum, 2003 yılı başından itibaren üretilen sosyal konut sayısının 2 milyona, diğer projelerle birlikte devlet olarak üretilen konutlarda oturan vatandaş sayısının da 10 milyonun üzerine çıkarılacağını vurgulayarak, "Yatırım miktarı 900 milyar lira olan sosyal konut hamlemizin, diğer sektörlerimizi de tetikleyerek; 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe vesile olacağına yürekten inanıyoruz. Ben milletimizin talepleri doğrultusunda hazırlanan 'Milletin projesi İlk Evim, İlk İş Yerim Sosyal Konut Hamlemizin' her bir hak sahibi vatandaşımız için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.