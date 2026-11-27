TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların 2027 yılı bütçeleri üzerinde gruplar adına konuşmalar tamamlandı.

Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek, sistemin kurumları hantallaştırdığını öne sürdü.

Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tezcan, "Küçük tasarruf sahiplerinin milyonlarca lira kayba uğradığı, Türkiye ekonomisine maliyetinin 200 milyar doların üzerinde olduğu söylenen bir soygunla karşı karşıyayız. Bu nasıl mümkün oldu? Denetim ve gözetimle sorumlu kurumlara rağmen bu nasıl yapıldı? SPK, BDDK, TMSF, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, MASAK nerede? Bu kurumlar görevlerini gereği gibi yapsalar bu soygun çok daha önceden tespit edilir, önlenirdi." diye konuştu.

İktidarı da eleştiren Tezcan, "Hikayeniz bitti. Vadettiğiniz sistem çöktü ve artık yoksulluk, yolsuzluk, adaletsizlik üretiyor. Sizin bundan sonra bütçeye değil, emaneti derhal sahibine iade etmeye ihtiyacınız var." sözlerini sarf etti.

Yeni Parti Ankara Milletvekili Okan Konuralp, fon soruşturması kapsamındaki kişilerin isimlerinin kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, iktidarın göreve gelirken gelir dağılımındaki adaletsizliği gidereceğini söylediğini anımsatarak, bunun gerçekleşmediğini, gelir dağılımındaki adaletsizliğin derinleştiğini savundu. Doğan, "Halkın geniş kesimleri yoksulluğa ve yokluğa gark oldu. Eğer bir ülkede işçiler 'açız, çıplağız' diye yürüyüş yapıyorsa, yoksulluğu çıplaklığıyla hatırlatmak istiyorsa o ülke gerçek anlamda çıplak kalmış demektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 38 bin kişinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini söyleyen Doğan, "Cinayet bunlar, kaza değil. Adını koymak, doğru tanımlamak ve ona göre de bu dertlere deva olmak gerekiyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumunda savunma sanayine ilişkin sözlerini hatırlatan Doğan, "Yalnızca güvenlik, savunma sanayi ve buna yapılan yatırımlarla değil demokrasiyle, özgürlüklerle de övünebiliriz. Hukukla, adaletle, eşitlikle de övünebiliriz. Türkiye'nin ihtiyacı, toplumun geleceğini güvence altına alacak köklü bir demokratik dönüşümdür." dedi.

"Merkez Bankasının rezervleri de dibe vuruyor"

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, fon soruşturmalarını hatırlatarak, Türkiye'nin milyonlarca dolarının kaybolduğunu söyledi. Öztrak,"8 yıldır başını sokacağı bir ev alabilmek için para biriktiren emekli eczacı Rahime Hanım ile Norveç Varlık Fonu aynı tezgahta çarpıldı." dedi.

Yaşananların küçümsendiğini savunan Öztrak, mızrağın çuvala sığmadığını, fon soruşturması kapsamında Türkiye'nin kaybettiği paranın 190 milyar dolar olduğunu söyledi. Öztrak, fon soruşturması kapsamındaki kişilerin isimlerinin açıklanmasını da istedi.

Ekonomide durgunluk yaşandığını belirten Öztrak, geçen ay çeklerde karşılıksız çıkma oranının yüzde 4'ün üzerine yükseldiğini söyledi. Öztrak, "Bu, 2015'ten bu yana görülmemiş bir oran. 'Param fonda battı' diyerek ödemelerini yapmayanların sayısı her gün biraz daha artıyor. Bilhassa ticari kuruluşların döviz mevduatları kasım başından bu yana artarken, Merkez Bankasının rezervleri de dibe vuruyor." diye konuştu.

"Bu 440 kişinin ismini niye açıklamıyorsunuz?"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, fon soruşturmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin Usta, şunları söyledi:

"Bir kısım ayrıcalıklı insanlar o gece, 16 Eylül'de, milyarlarca lirayı sistemden çıkartıyor, paralarını kurtarıyor, fahiş kazançlar elde ediyor. Bunlarla ilgili ne yaptınız bugüne kadar? Fon Koordinasyon Kurulu'nda neyi konuştunuz? Hangisiyle ilgili bir idari işlem yaptınız? Hangisiyle ilgili bir adli soruşturma yaptınız? Hangisinin isimlerini bize açıkladınız? Masumiyet karinesi burada da mı var Allah aşkına? Bu 440 kişinin ismini niye açıklamıyorsunuz? Koordinasyon Kurulu Başkanısınız."

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, fon soruşturmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün düzenlediği basın toplantısını anımsattı.

Bu toplantıdan yatırımcının beklediği müjdenin gelmediğini söyleyen Kısacık, fon soruşturması kapsamında "ara ödeme" olarak nitelendirilen ödemelerin ara ödeme olmadığını savundu. Kısacık, "Nihai ödeme ile ilgili de gayretlerin ve çabaların sürdüğünün gösterilmesi lazım. Yatırımcılar dün hayal kırıklığına uğradılar, 'bu iş bu kadar mıydı, beklentimiz bu kadar mıydı' diye. Dolayısıyla burada nihai ödemenin bir şekilde artık gündeme alınıp şeffaf bir şekilde olması lazım." şeklinde konuştu.

"Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmamalı"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, küresel krizler ve belirsizliklerin, bölgedeki savaşların, dezenflasyon politikalarının ve yüksek faiz oranlarının ekonomi üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu söyledi.

"Son dönemde yaşanan fon dolandırıcılığı ve yolsuzlukların da ekonomiyi olumsuz etkilediğini" belirten Kalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmamalıdır. Biz dahil birçok kesim tarafından açıklanması istenen isim listesini, iddianame ortaya çıkınca bütün kamuoyunun duyacağı, suçlular hakkında nihai kararı bağımsız yargının vereceği belirtilmiştir. MHP olarak Türk adaletine güveniyor, adaletin doğru ve hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz. Suça karışanlar mutlaka hesap vermeli, cezasını çekmelidir. Devlet Denetime Kurulu denetim raporu mutlaka milletimizle paylaşılmalıdır. Ayrıca, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları hakkında yapılan işlemler ve yolsuzlukların mali boyutu da bir bütünlük içerisinde vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır."

Kalaycı, ekonomide en önemli sorununun, alım gücünü azaltan, refahını ve geçim standartlarını olumsuz etkileyen enflasyon ve hayat pahalılığı olduğunu kaydetti. Başta emekliler, çalışanlar, küçük esnaf ve çiftçiler olmak üzere vatandaşların alım gücünü ve refahını artıracak düzenlemeleri yapmaları gerektiğini vurgulayan Kalaycı, "Bugün ülkemizin bir ahlak reformuna, yeni bir kalkınma hamlesine, istikametini milletimizin hedef ve özlemlerinden alan muhtevalı bir toparlanmaya ihtiyacı vardır. Ekonomide köklü atılımların, ahlaki ve fikri dönüşüm süreçlerinin başlatılması bir zaruret olarak ortaya çıkmaktadır." diye konuştu.

"Yaptığınız son derece yanlış"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilere tepki göstererek, "Bu sistem, kimin yöneteceğine bizzat milletin karar verdiği, tartışmasız bir meşruiyet ile verdiği bir sistemdir. " dedi.

Geçen yıl Cumhurbaşkanlığının bütçesinin diğer kurumların ortalama artışlarından yüzde 3 daha az arttığını belirten Yegin, artış oranı genel bütçede yüzde 44 civarındayken, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçesinde yüzde 29,5 civarında öngörüldüğünü söyledi. Yegin, "Geçen sene az artışa rağmen bu bütçeyle NATO Zirvesi gibi büyük bir zirveyi, NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı'nı, NATO Savunma Sanayi Forumu'nu ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapmıştı." diye konuştu.

Yegin, bazı muhalefet milletvekillerinin Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un komisyona gelmemesini eleştirdiğini aktararak, bu duruma tepki gösterdi. Yegin, "Bir yerden Diyanet'e bir laf atılacak, çürütülmeye çalışılacak. Yaptığınız son derece yanlış." sözlerini sarf etti.

Muhalefet milletvekillerinin fon soruşturmalarına yönelik eleştirilerini anımsatan Yegin, "'Fon aşağı, fon yukarı.' Kendilerince iyi malzeme buldular. Fonu örtü yapmaya çalışıyorlar. Yaptıkları her olumsuzluğun, her açıklarının, hatta her ayıplarının örtüsünü fon yapmaya çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

Fon soruşturması kapsamındaki kişilerin isimlerinin açıklanmasına yönelik söylemleri anımsatan Yegin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Varsa yoksa liste. Maksat, sistemi çözmek, düzeltmek, mağduriyetlerin gidermesini temin etmek, bir daha yaşanmamasını temin etmek değil. Onlara liste lazım. Kazanmış mı kaybetmiş mi, vurgun mu yapmış vurgun mu yemiş ayırt etmeden, soy isim benzerliklerinden, 'çamur at izi kalsın'dan hareketle linç edecek siyasiler, bürokratlar, isimler üretsinler ve linç etsinler. Bütün dertleri bu. Amaçları Antalya'dan, Uşak'tan, Manavgat'tan Menderes'e ve İstanbul'a bütün rezilliklerin üstüne örtmek."

Komisyonda milletvekilleri görüşlerini dile getiriyor.

Kaynak: AA