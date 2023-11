Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Atatürk'ü Özlemle Anıyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri, devrimleri ile dünümüzü, bugünümüzü ve geleceğimizi aydınlattığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün aramızdan ayrılışının 85.yılında Atatürk'ü büyük bir özlem ve saygı ile andıklarını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Atatürk çağdaş fikirleri, dönemini aşan, günümüzü aydınlatan ileri görüşlülüğü, ilkeleri ile evrensel bir lider, devlet adamıdır. Bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında Ata'mızın ilkelerine, fikirlerine, devrimlerine her zamankinden daha fazla sahip çıkarak, onun aydınlattığı yoldan ilerlemeye devam edeceğiz. Atatürk 'İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu 'ben' kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni yaşam ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim girişimlerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!' sözüyle kendini en yalın şekilde ifade eder. 10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan bedenen ayrılsa da yaşadığımız topraklarda ve dünyada ilkeleri, fikirleri, eserleri ile yaşayan ve daima yaşayacak olan Ata'mızı büyük bir özlem ve saygıyla anıyorum" dedi.