Mobil X-Ray Tarama Sistemi Teslim Töreni Lefkoşa'da yapıldı

Lefkoşa'da düzenlenen Mobil X-Ray Tarama Sistemi'nin Teslim Töreni'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Gümrükler iş birliği alanında yakın çalışma içindeyiz. Gerek Gazimağusa şimdi de Girne'de yasa dışı ticaretle mücadele ve gümrük kontrollerinin tüccarlar açısından hızlandırılması için Mobil X-Ray tarama cihazlarının montajını gerçekleştirdik" dedi.

Ticaret Bakanlığı ile KKTC Maliye Bakanlığı arasında, ticaretin güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadele alanlarında yürütülen iş birliği kapsamında hibe edilen Mobil X-Ray Tarama Sistemi'nin Teslim Töreni, Girne Turizm Limanı- Girne Gümrük Şube Amirliği'nde yapıldı. Törendeki konuşmasına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başlayan Ticaret Bakanı Bolat, üç yıla yakın süredir KKTC'li yetkililerle yakın koordinasyon içinde çalıştıklarını kaydederek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin daha da gelişmesi ve ekonomik kalkınmasının ilerlemesi için çok verimli bir iş birliği içindeyiz. Cumhurbaşkanımız da KKTC'nin gelişmesine, istikrarının güçlenmesine çok büyük önem veriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 23 yılda enerji, savunma, sulama, alt yapı yatırımları, tarım, sanayi, ulaştırma alanında neler yapıldıysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bu hizmetlerin yapıldığını söyleyen Bolat, "Yıldız gibi parlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktan hem mutluluk duyuyoruz hem şeref duyuyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda KKTC ile ilgili ekonomik çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Bolat, "KKTC'nin yaklaşık 3 milyar dolara yakın dış ticareti içinde Türkiye'nin çok önemli bir payı bulunuyor. KKTC'nin ihracatında yaklaşık yarısı oranında, KKTC'nin ithalatında da yüzde 67, 3'te 2 oranında Türkiye ekonomisiyle olan ticaretin payı bulunmaktadır. Bu da adada yaşayan 500 bine yakın Türk toplumunun ihtiyaçları, ekonomik gereksinimler için büyük önem taşımakta" açıklamasını yaptı.

Lefkoşa temasları kapsamında Güzelyurt Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesisleri'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunduklarını aktaran Bolat, "Birkaç aya kadar açılışı gerçekleşmiş olacak. Böylece, KKTC Türkiye'nin tarım üretiminde çok önemli yer tutan narenciye sektöründe hem üreticilerin, çiftçilerin ürünlerin değerini bulması, katma değerli üretime geçiş hem de dünya pazarlarına ihracat noktasında dönüm noktası olacak" diye konuştu.

"Durmak yok, yola devam diyoruz"

Bolat konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Gümrükler işbirliği alanında yakın çalışma içindeyiz. Gerek Gazimağusa şimdi de Girne'de yasa dışı ticaretle mücadele ve gümrük kontrollerinin tüccarlar açısından hızlandırılması için Mobil X-Ray tarama cihazlarının montajını gerçekleştirdik. 19 ay önce Gazimağusa'da bugün de Girne'deki Mobil X-Ray tarama cihazının hizmete açılışı için bir aradayız. Bunun yanında, iki ülke arasında yaptığımız ortak komite çalışmalarıyla gümrüklerdeki otomasyon çalışmaları, veri akışı, veri kontrolleri, teknik iş birliği ve eğitim çalışmaları bütün hızıyla devam etmekte. Bundan sonraki süreçte termal kameralarla kontrol çalışması ve eğitilmiş özel köpeklerle de yasa dışı ticaretle ve uyuşturucuyla mücadelede yeni bir aşamaya geçilmiş olacak. Durmak yok, yola devam diyoruz" dedi.

Bolat, Türkiye ile KKTC arasındaki birçok alanda iş birliklerinin devam ettiğini belirtti.

Bolat, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişme yolunda Türkiye Cumhuriyeti olarak bütün katkıları vermeye ayaklar üzerinde duran güçlü, istikrarlı ve dünya pazarlarıyla entegre olan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda destek vermeye, katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Berova: "Her türlü yasa dışı materyal ve kaçakçılık girişimi en yüksek hassasiyetle tespit edebilecek"

KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova, KKTC'nin güvenliğini ve Gümrük ve Rüsumat Dairesi'nin çalışmalarının verimliliğini yeni bir seviyeye taşıyayacak olan Mobil X-Ray Tarama Sistemi'nin açılışı için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Ticaret Bakanlığı'yla 3 yıla yakın süredir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gümrük alanlarının geliştirilmesi ve ileri teknoloji cihazlarla güçlendirilmesi için verimli bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

Bolat'a KKTC'yi Türkiye'nin bir parçası olarak gördüğü ve her türlü desteği bu bağlamda verdiği için teşekkür eden Berova, "Günümüz dünyasında hız ve güvenlik artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki temel unsur haline gelmiştir. Özellikle ticaretin ve sınır güvenliğinin hayati önem taşıdığı bu noktada, teknolojinin en son imkanlarını kullanmak bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir" dedi.

Bugün hizmete alınan sistemle konvansiyonel yöntemlerle saatler süren detaylı aramaları dakikalara indirerek yasal ticaretin de akışını hızlandıracaklarını anlatan Berova, "Ayrıca gelişmiş görüntüleme teknolojisi sayesinde insan gözünün kaçırabileceği her türlü yasa dışı materyali ve kaçakçılık girişimini en yüksek hassasiyetle tespit edebilecek bir sistem. Bu hem güvenliği arttırıyor hem de zaman kaybını önleyerek lojistik maliyetleri düşürerek ülkemizin ticaret kapasitesine doğrudan katkı sunacak. Bu açıdan baktığımız zaman sadece bir makine alımı değil, dijitalleşen dünyaya uyum sağlama ve milli güvenliğimizi teknoloji ile tahkim etme vizyonumuzun da bir parçasıdır. Mobil olması sebebiyle ihtiyaç duyulan her noktaya hızla sevk edilebilecek olan bu sistem, operasyonel esnekliğimizi de en üst seviyeye çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile sistemin uygulaması tanıtıldı.

Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve bürokratlar katıldı. - LEFKOŞA