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Mısır Dışişleri Bakanı İsrail'e uyarıda bulundu

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Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırı düzenleme planına ilişkin uyarılarda bulundu. ABD'nin bu konuda İsrail'e açıkça belirtmesi gerektiğini söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırı düzenleme planına değinerek, "ABD'nin Refah kentine yapılacak herhangi bir askeri harekatın sonuçlarının ne olacağını İsrail'e açıkça belirtmesi gerekiyor" dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry başkent Kahire'de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Abu Zeid görüşmede Shoukry'nin Lazzarini'ye ülkesinin UNRWA'ya olan tam desteğini ilettiğini belirtirken, Shoukry'nin "İsrail'in yardım girişine koyduğu engellerin kaldırılması ve Gazze Şeridi'ndeki aç bırakma ile toplu cezalandırma taktiklerinin sona erdirilmesi gerekliliğini" ele aldığını ifade etti.

"Açıklamalar yeterli değil"

Görüşmenin ardından Lazzarini ile ortak basın toplantısında konuşan Shoukry, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine planladığı saldırıya değinerek, "ABD'nin, Gazze'nin güneyinde Mısır sınırındaki Refah kentine yapılacak herhangi bir askeri harekatın sonuçlarının ne olacağını İsrail'e açıkça belirtmesi gerekiyor" dedi.

ABD tarafından Refah operasyonuna ilişkin yapılan karşı açıklamalara değinen Shoukry, "Açıklamalar yeterli değil, muhalefet olmak yeterli değil. Böyle bir ihtimali reddettiklerini belirten uluslararası toplum ve ABD'ye düşen görev, çağrılarına kulak verilmemesi halinde bunun sonuçlarının ne olacağını açıkça ortaya koymaktır" şeklinde konuştu.

Shoukry, Refah'a yönelik kara saldırısının yol açacağı insani sonuçların ve can kayıplarının felaket düzeyde olacağı uyarısında bulundu. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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