Üye Girişi
Haberler

İBB Meclisinde Küçükçekmece'deki Binanın Çökmesi Konuşuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Küçükçekmece'deki 3 katlı binanın çökmesiyle ilgili soru önergesi görüşüldü. Meclis üyeleri, riskli yapılar ve kentsel dönüşüm konularını ele aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Küçükçekmece'deki 3 katlı binanın çökmesi konuşuldu.

İBB Meclisi haziran ayı birinci toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Aykut Arıkbuğa, 2 Haziran'da Küçükçekmece'de bir binanın çöktüğünü, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını hatırlattı.

Binanın çökmesiyle ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını, bina sahibinin ise tutuklandığını anımsatan Arıkbuğa, şöyle konuştu:

"Küçükçekmece'nin büyük bir bölümünün riskli yapıdan oluştuğu ve birinci dereceden deprem riski bulunduğu bilinmektedir. Küçükçekmece'de olduğu gibi İstanbul'un birçok ilçesinde de ciddi derecede riskli konut bulunmaktadır. Yakın zamanda İBB'nin ilgili Daire Başkanının, komisyonumuza verdiği bilgiler doğrultusunda, öncelikli ve acil müdahale edilmesi gereken konutlarla ilgili hala hiçbir çalışma yapılmadığını gözlemledik. Maalesef bu ilgisizlik bizi endişeye sürüklemektedir."

İstanbul'da her geçen gün deprem olmadan çöken balkonların ve binalardan kopan parçaların olduğunu dile getiren Arıkbuğa, buna benzer Kartal'da geçen hafta bir binanın balkonunun kendiliğinden çöktüğünü kaydetti.

Hükümetin başlatmış olduğu "Yarısı Bizden" kampanyasına, İstanbul'da birçok vatandaşın başvuru yaptığını ve ödemelerini almaya başladıklarını anlatan Arıkbuğa, "Sayın Cumhurbaşkanımız, verdiği sözleri her zaman tutmuş ve milletimizin yanında olmuştur. İstanbul'daki kentsel dönüşüm problemi, İBB Başkanı tarafından verilen vaatler ve sözlerin yerine getirilmesi durumunda hızlıca çözüme kavuşacaktır. Seçim vaadinde bulunup 5 yılda 100 bin konut yapımı sözü verilmiş ancak bu sayının yüzde 10'u bile yapılmamıştır. 100 bin konut sözü de hatırlanmadığı gibi bu konuyla ilgili yeni vaatler verilmeye devam edilmektedir." ifadesini kullandı.

Arıkbuğa, önergesinde şu soruları sordu:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen 6 yıl boyunca kaç konutun dönüşümünü sağladı? Riskli yapı olarak belirledikleri konutlarla alakalı ne gibi çalışmalar yaptı? Riskli konutlarda oturan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan kaç kişinin oturduğu konutu dönüştürmesinde inşaat maliyetinin yüzde 60'ını karşıladı, kira desteği verdi? İBB Başkanı, verilen sözlerin tutulması ve kentsel dönüşüme gerekli önemin verilmesi için kaç canın daha deprem olmadan enkaz altında kalmasını bekleyecek?"

Depremle ilgili kurul oluşturulması talebi

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Mahmut Sedat Özkan ise İstanbul gibi deprem tehlikesi olan şehirlerdeki ilçelerde yorgun binaların çoğunlukta olduğunu söyledi.

2000 yılından önce yapılan birçok binanın bugünkü yönetmeliğe ve şartlara göre incelendiği takdirde depreme karşı dayanıksız binalar olduğunun ortada olduğunu kaydeden Özkan, deprem konusunda hükümetin, bakanlıkların ve belediyelerin bir araya gelip depremle ilgili bir kurul oluşturulması ve bu kurul üzerinde işin ciddi bir şekilde ele alınıp yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Küçükçekmece İstanbul Deprem İstanbul Belediye Politika Güncel Haberler

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e 'Sizce seçimi neden kaybettik?' diye sormuş

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

 Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

 Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Bakmadan Geçme

Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman? Selçuk Şirin kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin biyografisi! Polonya- Türkiye maçı kaç kaç bitti? Polonya- Türkiye maçını kim kazandı? #9917 Tuvalette köpeği istismar ederken suçüstü yakalandı! Olay nerede oldu? Olay ne? Kurban kesim yerleri (pazarı) sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaça kadar kesilir? Diyanet kurban kesim vaktini açıkladı! Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Haziran 2024 SALI YAYIN AKIŞI! #128250 Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 GELİNİM MUTFAKTA 11 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi? Kurban Bayramında kurban kesemeyen ne yapmalı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 11 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta 2024? Mayıs ayı FED faiz kararı ne olur? Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (11 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Yusuf Yazıcı hangi takımda oynuyor? Yusuf Yazıcı hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Semih Kılıçsoy hangi takımda oynuyor? Semih Kılıçsoy hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?
Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title