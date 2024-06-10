İBB Meclisinde Küçükçekmece'deki Binanın Çökmesi Konuşuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Küçükçekmece'deki 3 katlı binanın çökmesi konuşuldu.

İBB Meclisi haziran ayı birinci toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Aykut Arıkbuğa, 2 Haziran'da Küçükçekmece'de bir binanın çöktüğünü, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını hatırlattı.

Binanın çökmesiyle ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını, bina sahibinin ise tutuklandığını anımsatan Arıkbuğa, şöyle konuştu:

"Küçükçekmece'nin büyük bir bölümünün riskli yapıdan oluştuğu ve birinci dereceden deprem riski bulunduğu bilinmektedir. Küçükçekmece'de olduğu gibi İstanbul'un birçok ilçesinde de ciddi derecede riskli konut bulunmaktadır. Yakın zamanda İBB'nin ilgili Daire Başkanının, komisyonumuza verdiği bilgiler doğrultusunda, öncelikli ve acil müdahale edilmesi gereken konutlarla ilgili hala hiçbir çalışma yapılmadığını gözlemledik. Maalesef bu ilgisizlik bizi endişeye sürüklemektedir."

İstanbul'da her geçen gün deprem olmadan çöken balkonların ve binalardan kopan parçaların olduğunu dile getiren Arıkbuğa, buna benzer Kartal'da geçen hafta bir binanın balkonunun kendiliğinden çöktüğünü kaydetti.

Hükümetin başlatmış olduğu "Yarısı Bizden" kampanyasına, İstanbul'da birçok vatandaşın başvuru yaptığını ve ödemelerini almaya başladıklarını anlatan Arıkbuğa, "Sayın Cumhurbaşkanımız, verdiği sözleri her zaman tutmuş ve milletimizin yanında olmuştur. İstanbul'daki kentsel dönüşüm problemi, İBB Başkanı tarafından verilen vaatler ve sözlerin yerine getirilmesi durumunda hızlıca çözüme kavuşacaktır. Seçim vaadinde bulunup 5 yılda 100 bin konut yapımı sözü verilmiş ancak bu sayının yüzde 10'u bile yapılmamıştır. 100 bin konut sözü de hatırlanmadığı gibi bu konuyla ilgili yeni vaatler verilmeye devam edilmektedir." ifadesini kullandı.

Arıkbuğa, önergesinde şu soruları sordu:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen 6 yıl boyunca kaç konutun dönüşümünü sağladı? Riskli yapı olarak belirledikleri konutlarla alakalı ne gibi çalışmalar yaptı? Riskli konutlarda oturan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan kaç kişinin oturduğu konutu dönüştürmesinde inşaat maliyetinin yüzde 60'ını karşıladı, kira desteği verdi? İBB Başkanı, verilen sözlerin tutulması ve kentsel dönüşüme gerekli önemin verilmesi için kaç canın daha deprem olmadan enkaz altında kalmasını bekleyecek?"

Depremle ilgili kurul oluşturulması talebi

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Mahmut Sedat Özkan ise İstanbul gibi deprem tehlikesi olan şehirlerdeki ilçelerde yorgun binaların çoğunlukta olduğunu söyledi.

2000 yılından önce yapılan birçok binanın bugünkü yönetmeliğe ve şartlara göre incelendiği takdirde depreme karşı dayanıksız binalar olduğunun ortada olduğunu kaydeden Özkan, deprem konusunda hükümetin, bakanlıkların ve belediyelerin bir araya gelip depremle ilgili bir kurul oluşturulması ve bu kurul üzerinde işin ciddi bir şekilde ele alınıp yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.