İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 12 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarılarak Kabataş'a yanaştırıldı.
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 12 kişi bulunan tekne kurtarılarak, Kabataş'a yanaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Galataport önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 12 kişi bulunan 16 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Kabataş'a emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.