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Küresel İnovasyon Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Eureka Türkiye Dönem Başkanlığı çerçevesinde, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Küresel İnovasyon Zirvesi düzenleneceğini duyurdu. Zirvede yeşil ve dijital dönüşüm konuları ele alınacak, tematik paneller, sunumlar ve ülke tanıtımları gerçekleştirilecek. Ayrıca, Eureka kapsamında desteklenen projelere Türkiye Eureka İnovasyon Ödülleri takdim edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Eureka Türkiye Dönem Başkanlığı çerçevesinde, 13-14 Haziran'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Küresel İnovasyon Zirvesi düzenleneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeşil ve dijital dönüşüm konularına odaklanan zirvede, tematik paneller, sunumlar ve ülke tanıtımları gibi çeşitli oturumlar gerçekleştirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılacağı zirve, katılımcılara, araştırma ve inovasyondaki en son trendler ve en iyi uygulamalarla etkileşimde bulunabilecekleri kapsamlı bir platform sunacak. Eureka kapsamında desteklenen başarılı projelere de Türkiye Eureka İnovasyon Ödülleri takdim edilecek.

Zirvede, katılımcıların proje fikirlerine ortaklar bulabilmeleri için sunumlar yapabilecekleri ve ikili görüşmeler gerçekleştirebilecekleri ortamlar oluşturulacak.

Eureka üyesi 47 ülkeden 2000'in üzerinde üst düzey katılımcı, alanında lider firmalar, inovasyon liderleri, sanayi kuruluşları ve KOBİ'lerin de yer alacağı zirvede birçok ülkeden paydaşlar, proje ortaklıkları oluşturma ve ikili görüşmeler yapma fırsatı bulacak.

2023-2024 döneminde Eureka Başkanlığı, Türkiye tarafından TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İnovasyon Zirvesi Dijital Dönüşüm İstanbul Türkiye Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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