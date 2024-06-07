Beyoğlu'nda eğlence mekanları denetlendi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'ndaki eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi. Mekanların belgeleri kontrol edilirken, müşterilerin GBT sorgulaması yapıldı.
Beyoğlu'nda polis ekiplerince eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Ahlak Kumar Büro Amirliği, Çocuk Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekiplerinin katılımıyla Beyoğlu'ndaki eğlence mekanları denetlendi.
Mekanların belgelerini kontrol eden ekipler, müşterilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.???????