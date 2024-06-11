Kartal'da trafikte kamyonuyla bir aracı sıkıştıran sürücüye ceza kesildi

Kartal'da trafikte kamyonuyla bir aracı sıkıştıran sürücüye 2 bin 886 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kamyonun bir aracı takip ederek sıkıştırdığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Aracın plakasından kimlik bilgilerine ulaşılan kamyon sürücüsü M.M. polis tarafından yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek", "yakın takip" ve "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak"tan toplam 2 bin 886 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca M.M. hakkında trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.