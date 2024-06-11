AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım, İBB'nin acil yıkılması gereken binaların açıklanmasını istedi

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) tespit ettiği "acil yıkılması gerekli" 318 binanın nerede olduğunun açıklanmasını ve yarından itibaren bu binalardan tahliyenin sağlanmasını istedi.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İBB'nin çalışmalarını ve şehircilik uygulamalarını eleştirdi.

Gezi Parkı odaklı olayları hatırlatan Yıldırım, "2014-2019 yılları arasında İstanbul'a 718 bin 49 ağaç dikmişiz. 2019-2023 'mesele ağaç değil' diyenler de 253 bin ağaç dikmiş. Yani üçte birimiz kadar. Gerçekten onların meselesinin ağaç olmadığını İstanbul'da net bir şekilde görmüş olduk." diye konuştu.

İBB'nin Roma'ya götürdüğü gazetecilerin masraflarını karşılamasını eleştiren Yıldırım, CHP'li İBB Meclis Üyesi Seda Türkoğlu'nun gazetecilerin masraflarını ve uçuşlarını sponsorların karşıladığı yönündeki açıklamasını aktardı. Bu sponsorların kim olduğunu soran Yıldırım, "Bunu açıklayacak net bir makam bulamadık, bir babayiğit de bulamadık. Bu cesareti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gösteremiyor." dedi.

Roma ziyaretine katılan gazetecilere seslenen Yıldırım, "50 gazetecisiniz. Kendisini gazeteci olarak gören arkadaşlar size sesleniyorum; 50 gazetecinin arasında bir babayiğit yok mu? Çıkın açıkça söyleyin; 'Bizim masrafımızı İBB karşıladı' deyin, 'Hayır İBB karşılamadı, sponsorlar karşıladı' deyin." ifadelerini kullandı.

İBB'nin "acil yıkılması gereken" 318 bina tespit ettiğini ancak bundan bina sahiplerinin haberi bile olmadığını dile getiren Yıldırım, "Hani nerede bilim, nerede uzmanlar, nerede ilmin gerektirdiği çalışmalar? Hiçbiri ortada yok. Vatandaşın haberi yok, ev sahibine tebligat bile gitmiyor." diye konuştu.

Yıldırım, "İBB'nin tespit ettiği 'acil yıkılması gerekli' 318 bina nerede açıklayın. Bunu hemen açıklayın ve yarından itibaren buraların tahliyesini sağlayın. Aksi takdirde bu binaların başına bir şey geldiğinde, yıkım olduğunda, ölüm, yaralanma vakası, mal kaybı olduğunda sorumlusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi sensin." dedi.