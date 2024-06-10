Huzurevinde Şiddet Skandalı

BEYKOZ'da, huzurevinde hastalara şiddet uyguladığı tespit edilen personel Mehmet Şakir Ö., gözaltına alındı. Huzurevinde, bir hasta bakıcının hastaya şiddet uyguladığı görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Beykoz'da bir huzurevinde hastalara şiddet uyguladığı gerekçesiyle huzurevi personeli Mehmet Şakir Ö.'nün iş akdinin kuruluş tarafından feshedildiğini açıkladı. Mehmet Şakir Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Huzurevinin penceresinden bir hasta ile hasta bakıcı arasından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hasta bakıcı, yatağa yatırdığı hastaya bağırdığı ve vurduğu görülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'daki özel bir huzurevinde görev yapan personelin yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin, olayla ilgili idari ve adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde meydana gelen olayın ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle merkeze giderek incelemelerde bulunmuştur. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, söz konusu olaya karışan personel M.Ş.Ö'nün iş akdi kuruluş tarafından feshedilmiştir. Yaşanan olayın mağduru huzurevi sakinlerinin ise ifadelerinin alınmasının ardından sağlık muayeneleri yapılmıştır. Bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecektir. Emniyet birimlerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın takipçisi olacağız" denildi.