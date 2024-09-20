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Milli Savunma Bakanı Güler ASEAN Büyükelçilerini Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Güler ASEAN Büyükelçilerini Kabul Etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul ederek, Türkiye ile ASEAN arasındaki iş birliği ve temsilcilik ağının güçlenmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler (MSB), Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) üye ülkelerin büyükelçilerini kabul etti. Kabulde konuşan Güler, "Son 10 yılda Güneydoğu Asya'daki temsilcilik ağımızı genişlettik ve ASEAN ülkelerinin Ankara'daki temsilciliklerinin artmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ASEAN'a üye ülke büyükelçilerini Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul etti. Türkiye ile temsil ettikleri ülkeler arasındaki ikili iş birliğini derinleştirme çabaları için büyükelçilere teşekkür eden Bakan Güler, "Türkiye ile ASEAN arasındaki ilişkileri geliştirme çabalarınızı da takip ediyoruz. Dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi ve küresel büyümeye en büyük katkıyı sağlayan Asya-Pasifik bölgesi küresel jeopolitiğin merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle bu bölge geleceğin bölgesidir. Üç kıtayı birbirine bağlayan ve çok önemli jeostratejik öneme sahip Türkiye aynı zamanda Avrupa, Asya, Balkan, Kafkas, Ortadoğu, Akdeniz ve bir Karadeniz ülkesidir. Türkiye'nin 2015 yılında Sektörel Diyalog Ortaklığı Statüsü'nü elde etmesi, ASEAN ile ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığımızın da bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

'EN SOMUT İLERLEMEYİ TİCARETTE GÖRDÜK'

Bakan Güler, sözlerine şöyle devam etti:

"Son 10 yılda Güneydoğu Asya'daki temsilcilik ağımızı genişlettik ve ASEAN ülkelerinin Ankara'daki temsilciliklerinin artmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Eylül 2011'den bu yana ASEAN'a bir büyükelçi akredite etti. 2017'den beri Sektörel Diyalog Ortağı olduğumuz ASEAN ile iş birliğimiz, Pratik İş Birliği Alanları Belgesi kapsamında çoğunlukla ekonomik ve sosyokültürel alanlarda ilerlemektedir. "Önümüzdeki dönemde deniz güvenliği, terörle mücadele, askeri tıp, barışı koruma operasyonları ve kara mayınları gibi alanlarda diğer çalışma gruplarında ASEAN ülkeleriyle daha fazla iş birliği yapabileceğimizi umuyoruz."

'ATAK HELİKOPTERLERİNİN TEDARİKİNİN TAMAMLANMASI ORTAK BAŞARIMIZDIR'

Bakan Güler, temmuz ayında Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Savunma sanayisi ülkelerimiz arasındaki önemli bir iş birliği alanıdır. Son ağustos ayındaki Endonezya ziyareti sırasında gösterilen misafirperverlik için bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Filipinler ile ticaret, savunma sanayisi ve sivil havacılık gibi alanlarda verimli iş birliğimiz bulunmaktadır. Bu yıl 6 ATAK helikopterinin tedarikinin tamamlanması ortak başarımızdır" diye konuştu.

Güler, bu yıl Kamboçya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 65'inci yıl dönümünü kutladıklarını ve Kamboçya ile son dönemdeki üst düzey görüşmelerin iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırdığını vurgulayarak, "Başbakan Yardımcınız Sayın Chenda Sophea'yı geçen mayıs ayında Ankara'da ağırlamaktan da büyük bir mutluluk duyduk. Aralık ayında Senato Başkanı Sayın Hun Sen'i ağırlayacağız. Savunma sanayisi ürünlerimize olan ilginizi yakinen takip ediyoruz" dedi.

Bakan Güler, Malezya ile Türkiye'nin pek çok alanda iş birliğinin bulunduğunu belirterek, "Savunma sanayisi ikili ilişkilerimizin önemli bir boyutudur. Malezya'nın LMS projesi için bir Türk firmasını seçmesinden de büyük bir memnuniyet duyduk. Bunlar ülkelerimiz arasında bir savunma ekosistemi oluşturmaya yönelik önemli adımlardır. Singapur ile bu yıl diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 55'inci ve stratejik ortaklığımızın 10'uncu yıl dönümünü kutluyoruz. Daha yakın iş birliği ve koordinasyon her iki taraf için de faydalı olacaktır. Tayland'da Başbakan Sayın Paetongtarn Shinawatra'nın göreve başlamasından dolayı tebriklerimi sunuyorum. Vietnam Başbakanı Sayın Pham Minh Chinh geçen yıl Türkiye'ye tarihi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Başbakan Pham'un bu ziyaret esnasında vurguladığı gibi savunma sanayisi alanında iş birliği fırsatları bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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