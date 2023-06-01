Milletvekillerinin TBMM kayıt işlemleri devam ediyor

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, AK Parti İstanbul milletvekilleri Rümeysa Kadak ve Hulki Cevizoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala bugün kayıtlarını yaptırdı. Rozetini almaya çok sayıda genç ile gelen AK Parti İstanbul milletvekili Rümeysa Kadak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AK Parti teşkilatı mensuplarına teşekkürlerini ileterek, "Gece gündüz demeden, kapı kapı dolaşarak birlik mesajlarımızı ilettiler. Muhalefette de görev alanlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü bence yüzde 85 katılımla dünyaya ne kadar canlı olduğumuzu, demokrasiye olan inancımızı göstermiş olduk. Çünkü bu Avrupa'nın en yüksek oranı. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde küskünlükler olabiliyor. Umarız kimseyi kırmamışızdır. Baki olan komşuluğumuz, kardeşliğimiz diye inanıyorum. O yüzden bu noktadan sonra şunu çok net söylemek isterim: Eğer benim burada bir odam varsa tüm genç arkadaşlarımızın bir odası var. Parti fark etmeksizin ideolojisine bakmaksızın tüm genç arkadaşlarımız için çalışıyoruz. Bizim için oy verenlere teşekkür ediyoruz. Oy vermeyenlere de teşekkür ediyoruz. Demokrasi böyle bir değer. Biz herkes için çalışacağız. Muhalefetteki arkadaşlarımız için çalışacağız. Genç oranı yükselsin isterdik. Ama kısmet değilmiş. Umarım bundan sonra muhalefetteki siyasi partiler de gençlik oluşumlarını destekler. 30 yaş altı 5 vekilden 4'ü AK Parti'de. Bunun kıymetli bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Gençlerin samimiyete ne kadar kıymet verdiğini görmüş olduk" diye konuştu.

Rozetini eşi takan CHP'li Cavit Arı ise yanında getirdiği turunç kabuğu reçelini basın mensuplarına ve meclis personeline ikram etti.

AK Parti Bursa milletvekili Efkan Ala dünyaya örnek olacak seçim sürecinin yaşandığını belirterek, "Bütün dünyada bazı odakların, kesimlerin Türkiye'nin seçimlerine dair oluşturmak istedikleri gereksiz havayı da millet iradesi darmadağın etti. Sonunda milletimiz istikrardan yana Cumhurbaşkanımızı seçerek ortaya koydu" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin beş yıl kazandığını belirten Ala, "Her alanda Türkiye'yi geliştirerek dünyanın gelişmiş, kalkınmış dünyanın en büyük on ekonomisinden biri haline getireceğiz" diye konuştu.

AK Parti İstanbul milletvekili Hulki Cevizoğlu, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanları önderliğinde önemli işler yapacaklarını söyleyerek, "Ülkemizin kalkınmasında önemli işler yapacağız" şeklinde konuştu.

32 yaşındaki CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bir genç olarak, kadın olarak milletvekili olmaktan dolayı ve gençlerin ve kadınların temsilcisi olmaktan dolayı gururluyum. Bu ülkeye baktığımda ne yazık ki milyonlarca genç, milyonlarca kadın onları hayal kırıklığına uğratan olaylarla karşılaşıyor. Bu hayal kırıklıklarını görürken bir yandan da umut etmek isteyen gençler var. Ben tam da o gençlerin buradaki temsilcisi olmaktan dolayı gurur içindeyim. Heyecanım var elbette. Ülkemiz için çalışacağız. Şimdiye kadar yaşadığımız tedirginlikleri, yaşamaya devam ederek, halkın derdi ne ise o dedi burada gören ve bu sorunları çözmek için çaba sarf eden siyasetin içindeyiz" dedi. - ANKARA