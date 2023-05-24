Milletvekili kayıtları devam ediyor

ANKARA Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

TBMM Şeref Holünde milletvekili kayıtları devam ediyor. MHP Kahramanmaraş milletvekili Zuhal Karakoç Dora, TBMM Strateji Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Dora, Cumhurbaşkanı seçimlerinin Cumhur ittifakı kazanmasıyla Meclis'te çalışmalarını gerçekleştireceklerini belirterek, hayırlı olmasını diledi. Dora, TBMM İdari Teşkilatı'nda Strateji Geliştirme Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını söyleyerek, "Benim için oda değiştirmek oldu" ifadelerini kullandı.

MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık Çankırı'dan milletvekili seçildi. MHP Çankırı milletvekili Pelin Yılık, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle 1934 yılında Hatice Özgener ilk defa Çankırı'yı temsil ettiğini hatırlatarak, "Çok sevgili hemşerilerimi bu dönem Meclis'te temsil edeceğim" şeklinde konuştu.