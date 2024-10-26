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Gizemli Hayırsever, Bakkaldaki 13 Kişinin 40 Bin TL Borcunu Ödedi

Gizemli Hayırsever, Bakkaldaki 13 Kişinin 40 Bin TL Borcunu Ödedi
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Hatay'ın Payas ilçesinde bir hayırsever, bakkaldaki 13 kişinin veresiye defterindeki 40 bin TL'lik borcunu ödeyerek herkesi şaşırttı. Esnaf Abdurrahman Öztürk, hayırseverin ismini gizli tutarak borçları ödenen kişilere bu güzel haberi ileteceğini belirtti.

Hatay'ın Payas ilçesinde gizemli hayırsever, bir bakkaldaki 13 kişinin veresiye defterindeki 40 bin TL'lik borcunu ödedi. İsmini açıklamayan gizemli hayırsever, yaptığıyla bakkal Abdurrahman Öztürk'ü şaşırttı.

Payas ilçesinde esnaflık yapan Abdurrahman Öztürk'ün iş yerine gelen bir vatandaş, veresiye defterindeki 40 bin TL borcu ödemek istedi. Bakkal Öztürk, hayırseverin verdiği parayla 13 kişinin borcunu sildi. Esnaf Öztürk'ü şaşırtan gizemli hayırsever, isminin açıklanmasını istemeyerek kayıplara karıştı.

"Bu hayırseverimiz hiçbir şekilde ismini ve görüntüsünü de vermek istemedi"

Depremzede vatandaşın borçlarını ödeyen hayırseverin isminin açıklanmasını istemediğini belirten 36 yaşındaki Abdurrahman Öztürk, "Bir hayırsever tarafından toplamda 13 kişinin borcu olmak üzere 40 bin TL borçları ödendi. Bu ödenen borçlar durumu iyi olmayanlar, ödemekte zorlananlar ve evleri kira olanlar özellikle seçildiler. 13 borcu bulunan kişinin toplamda 40 bin TL borcu hayırsever vatandaşımız tarafından ödendi. Bu hayırseverimiz hiçbir şekilde de ismini ve görüntüsünü de vermek istemedi. Bugün içerisinde gelerek 13 kişinin borcu kapatıldığı için borçları ödenen kişilere söylemedim, hepsine tek tek söyleyeceğim ve hayırsever vatandaşımızın ismini de vermeyeceğim. Borçları ödenen kişilere de gizli olarak borçlarının ödendiğini belirteceğim. Borçlarının ödenmesine benim sevindiğim kadar, onların da sevineceğini biliyorum; zor bir süreçteyiz, kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş, gerçekten de zor zamanlar geçiriyoruz, biz esnaflar ve halk olarak" dedi.

"Bir hayırseverin veresiye defterindeki 13 kişinin 40 bin TL'lik borcunu kapatmasıyla ilk defa karşılaştım"

Esnaflık yaşantısında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını dile getiren Öztürk, "13 kişinin borcunun bir anda ödenmesi bana da ilaç gibi geldi, borçları ödenen kişilere de geleceğinden eminim. Ben de yarın borçlarımı ödeyeceğim, borçları ödenen kişiler gibi ben de rahatlayacağım. Borcu olan arkadaşlar da alacakları maaşlarıyla buraya ödeme yapmayıp, başka alışverişlerini gerçekleştirebilecekler. Bir hayırseverin veresiye defterindeki 13 kişinin 40 bin TL'lik borcunu kapatmasıyla ilk defa karşılaştım. 6 yıl esnaflık yaptım, böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım. Borcu ödenen 13 kişiyle birlikte hepimiz aynı anda şaşırdık ve mutlu olduk. Eminim ki borçları ödenen 13 kişiye söylediğimde onların mutluluğu zaten beni yeterince hüzünlendirecek" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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