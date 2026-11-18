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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile düzenlediği ortak basın toplantısında Kıbrıs meselesinde çözüm yolunun, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki "iki devletli çözüm" yerine 58 yıldır denenen, ancak hiçbir sonuç alınamayan "federasyon" olduğunu savundu.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile Rum Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi. Miçotakis ve Hristodulidis, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Miçotakis bir kez daha Kıbrıs sorunun çözümünde 58 yıldır denenen, ancak hiçbir sonuç alınamayan "federasyon" modelini savundu. Yunanistan'ın Kıbrıs meselesindeki tutumunun değişmediğini belirten Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin görüşmelerin yeniden başlatılmasına yönelik girişimlerini desteklediklerini söyledi. Miçotakis, "Hedefimiz her zaman adanın yeniden birleşmesidir. Amacımız iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona ulaşmaktır" dedi.

Türkiye ve KKTC, Kıbrıs Türk halkının güvenliği bakımından Türkiye'nin garantörlüğünün ve Türk askeri varlığının önemini vurgularken, Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki iki devletli çözümü savunuyor.

Yunanistan-GKRY elektrik bağlantısı için araştırmalar yeniden başladı

Miçotakis basın toplantısında ayrıca Yunanistan ile GKRY arasında planlanan elektrik bağlantısı projesi kapsamında deniz tabanı araştırmalarının geçtiğimiz hafta yeniden başladığını açıkladı.

Projenin Avrupa açısından stratejik önem taşıdığını savunan Miçotakis, çalışmaların başlangıçtaki planlamaya uygun şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Miçotakis, "Bu, Avrupa'nın çıkarları açısından önem taşıyan bir projedir. Bu projenin sonuçta Kıbrıs Adası üzerinde çok önemli ve olumlu bir etkisi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı, GKRY ile iş birliğinin enerji ve Kıbrıs meselesiyle sınırlı olmadığını, ekonomi, denizcilik, yapay zeka, güvenlik ve iklim krizi alanlarında da ortak çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı