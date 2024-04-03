MHP'nin seçim itirazı reddedildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, Mhp'nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz reddedildi.

İlçe Seçim Kurulu, Mhp'nin başvurusunu değerlendirerek seçim sonuçlarına itirazı reddetti.

Mhp Emirdağ İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 11 bin 322 geçerli oyun kullanıldığı 57 sandık için oyların yeniden sayılmasını istemişti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Emirdağ ilçesinde AK Parti adayı Serkan Koyuncu 4 bin 741, MHP adayı Hüseyin Duran ise 4 bin 607 oy almıştı.