MHP'li Yalçın: "Diyarbakır İl Başkanlığımız kapatılmıştır"
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın kapatıldığını duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın kapatıldığını duyurdu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR
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