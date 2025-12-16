Haberler

MHP'li Durgun: "Pestisit iddiaları kamuoyunda abartılı şekilde yer buluyor"

MHP'li Durgun: 'Pestisit iddiaları kamuoyunda abartılı şekilde yer buluyor'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, pestisit iddialarının kamuoyunda abartılı bir şekilde yer bulduğunu ve Türk tarımının küresel zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, "Pestisit iddiaları kamuoyunda abartılı şekilde yer buluyor" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarına ilişkin görüşmeleri devam ederken, MHP Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, tarım sektöründe yaşanan sorunları ve yaş meyve ve sebze ihracatında gündeme gelen pestisit iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarımın Türkiye'nin stratejik ve mukayeseli üstünlüğü olduğuna dikkat çeken Milletvekili Durgun, küresel iklim değişikliği, kuraklık ve artan nüfus baskısı karşısında sürdürülebilir gıda arzının öneminin arttığını söyledi. Örtü altı yetiştiriciliğinin bu noktada kritik bir rol oynadığını belirten Durgun, Türkiye de örtü altı üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin Antalya'da gerçekleştiğini ifade etti.

Türk çiftçisinin artan girdi maliyetleri ve düşen ürün fiyatları sebebi ile zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Durgun, "Tedarik zincirinde gecikmiş tahsilatlar yetmezmiş gibi, üreticilerimiz ve tarımsal girdi sağlayan firmalarımız karşılıksız çekler ve ödenmeyen senetler nedeniyle de büyük mağduriyetler yaşamaktadırlar" dedi.

"Pestisit iddiaları kamuoyunda abartılı şekilde yer buluyor"

Yaş sebze ve meyve ihracatında pestisit kalıntısı iddialarının sıkça gündeme geldiğini belirten Durgun, bu konuda kamuoyunda oluşan algının bilimsel veriler ile uyuşmadığını söyledi. "Pestisit iddiaları kamuoyunda abartılı şekilde yer buluyor" diyen Durgun, Türkiye'de kullanılan bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırma süreçlerinin Avrupa Birliği ve G8 ülkeleri ile uyumlu olduğunu, maksimum kalıntı limitleriyle (MRL) de Avrupa Birliği mevzuatıyla birebir aynı olduğunu ifade etti. Bahse konu ihracat yapılan ülkelerin beslenme ve tüketim alışkanlıklarına göre farklı MRL değerlerin uygulandığını belirten milletvekili, aynı ürünlerin bir ülkede kalıntı sayılabilirken bir diğer ülkede kabul edilebilir olduğuna dikkat çekti. Avrupa Birliği'nin MRL değerlerini zaman zaman değiştirdiğini hatırlatan MHP Milletvekili Durgun, bu değişikliklerin geçtiğimiz yılarda geri bildirime sebep olurken, daha sonra ki yıllarda yeniden düştüğünü söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır isim kim? Tayyar'ın yeni açıklaması daha ilginç

Kim bu daha ağır kişi? AK Partili ismin yanıtı kafaları karıştıracak
Güllü'nün oğlu savcılıkta ifade verdi

Güllü'nün oğlunun ifadesi saatler sürdü: Ablamın olayla alakası...
Papara'da kritik gelişme: Faaliyet izni iptaline, mahkemeden yürütmeyi durdurma

Papara'da hesabı olanlar dikkat! Mahkemeden yeni karar çıktı
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa Birliği benzinli ve dizel otomobil yasağını hafifletiyor

Ve Avrupa kararını verdi: Benzinli ve dizel otomobil yasaklanacak mı?
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Nagehan Alçı medya sektöründeki tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız

Nagehan Alçı tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız
Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
Avrupa Birliği benzinli ve dizel otomobil yasağını hafifletiyor

Ve Avrupa kararını verdi: Benzinli ve dizel otomobil yasaklanacak mı?
Ela Rümeysa Cebeci'nin estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

Estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerle ilgili yorumuna bakın

Ünlülere yönelik operasyona yorumu, programda kavga çıkarmış
Diş tedavisi fiyatları araba fiyatını geçti!

Diş tedavisine verdiği parayı, araba fiyatıyla karşılaştırdı
Bir şehrimiz şimdiden 2027'ye girmeye hazırlanıyor

Bir şehrimiz şimdiden 2027'ye girmeye hazırlanıyor
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş

Saymaz, Ela Rümeysa'nın kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta tabela 1 haftada ikinci kez değişiyor

Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta tabela 1 haftada 2. kez değişiyor
Fenerbahçe Beko, İbrahim Kutluay'ın formasını salona astı

Fenerbahçe bir efsanesinin daha formasını salonuna astı
title